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15 июня 2023, 15:59 | Обновлено 15 июня 2023, 16:07
1089
3

ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере

Аргентинец отметился в игре с Австралией

15 июня 2023, 15:59 | Обновлено 15 июня 2023, 16:07
1089
3
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче с командой Австралии, который в эти минуты проходит в Пекине, пополнил коллекцию личных достижений.

Он отметился голом уже на 80-й секунде игры. Ранее быстрее Лионель еще не забивал.

Месси в самом дебюте игры Аргентина – Австралия удался прицельный удар в левую девятку из-за пределов штрафной.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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jugulator
Мяч словно на управлении облетел вратаря и влетел в ворота.
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Remark
Дайте ему теперь за это сразу 2 ЗМ.
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