ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче с командой Австралии, который в эти минуты проходит в Пекине, пополнил коллекцию личных достижений.

Он отметился голом уже на 80-й секунде игры. Ранее быстрее Лионель еще не забивал.

Месси в самом дебюте игры Аргентина – Австралия удался прицельный удар в левую девятку из-за пределов штрафной.

Leo Messi. After one minute.



Of course ☄️



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/r5UknzrZvB