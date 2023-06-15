Другие новости15 июня 2023, 15:59 | Обновлено 15 июня 2023, 16:07
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ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
Аргентинец отметился в игре с Австралией
15 июня 2023, 15:59 | Обновлено 15 июня 2023, 16:07
1089
3
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче с командой Австралии, который в эти минуты проходит в Пекине, пополнил коллекцию личных достижений.
Он отметился голом уже на 80-й секунде игры. Ранее быстрее Лионель еще не забивал.
Месси в самом дебюте игры Аргентина – Австралия удался прицельный удар в левую девятку из-за пределов штрафной.
Leo Messi. After one minute.— B/R Football (@brfootball) June 15, 2023
Of course ☄️
(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/r5UknzrZvB
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Комментарии 3
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Мяч словно на управлении облетел вратаря и влетел в ворота.
Дайте ему теперь за это сразу 2 ЗМ.
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