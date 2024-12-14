Почему Марадона носил двое часов? Роналдо назвал душераздирающую причину

Экс-футболист «Реала» и сборной Бразилии Роналдо Назарио рассказал историю о встрече с легендарным Диего Марадоной и объяснил, почему великий аргентинец носил двое часов.

Ранее в мире футбола была довольно популярна теория, согласно которой Диего Армандо делал это для того, чтобы видеть точное время в Аргентине и стране, в которой он сейчас находится.

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Но бразильский нападающий рассказал правдивые мотивы такого решения легенды:

«В один из первых разов, когда он приехал ко мне в Мадрид, мы ужинали. Диего принес двое часов, и ходила легенда, что он никуда не выходит без них.

Я спросил его, почему он носит два, и он ответил, что их подарила ему дочь, и с тех пор он их никогда не снимал.

В конце трапезы он снял один и подарил его мне. Я не хотел принимать этот подарок, но он разозлился, и у меня не осталось выбора.

Я буду хранить его до конца жизни как напоминание о его щедрости и дружбе», – закончил Роналдо.