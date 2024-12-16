ВИДЕО. Диалло и Онана зажгли раздевалку танцами после игры с Ман Сити

22-летний ивуарийский форвард «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло сорвал овации в раздевалке после игры с «Манчестер Сити». Причина празднований была более чем уважительной – его победный гол на последних секундах встречи принес команде важную победу в принципиальном дерби.

Диалло решил отметить это событие эмоциональными танцами, которые не оставили равнодушными партнеров по команде. К импровизированному шоу присоединился и голкипер «Юнайтед» Андре Онана, который с удовольствием поддержал молодого таланта.

Вместе они устроили настоящее танцевальное действо, которое напоминало движения, похожие на стиль тигров, наполненные энергией и грацией.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура АПЛ.