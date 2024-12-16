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Англия
16 декабря 2024, 15:45 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:47
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ВИДЕО. Диалло и Онана зажгли раздевалку танцами после игры с Ман Сити

Амад Диалло забил победный гол в ворота принципиального соперника

16 декабря 2024, 15:45 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:47
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ВИДЕО. Диалло и Онана зажгли раздевалку танцами после игры с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний ивуарийский форвард «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло сорвал овации в раздевалке после игры с «Манчестер Сити». Причина празднований была более чем уважительной – его победный гол на последних секундах встречи принес команде важную победу в принципиальном дерби.

Диалло решил отметить это событие эмоциональными танцами, которые не оставили равнодушными партнеров по команде. К импровизированному шоу присоединился и голкипер «Юнайтед» Андре Онана, который с удовольствием поддержал молодого таланта.

Вместе они устроили настоящее танцевальное действо, которое напоминало движения, похожие на стиль тигров, наполненные энергией и грацией.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура АПЛ.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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