ВИДЕО. Диалло и Онана зажгли раздевалку танцами после игры с Ман Сити
Амад Диалло забил победный гол в ворота принципиального соперника
22-летний ивуарийский форвард «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло сорвал овации в раздевалке после игры с «Манчестер Сити». Причина празднований была более чем уважительной – его победный гол на последних секундах встречи принес команде важную победу в принципиальном дерби.
Диалло решил отметить это событие эмоциональными танцами, которые не оставили равнодушными партнеров по команде. К импровизированному шоу присоединился и голкипер «Юнайтед» Андре Онана, который с удовольствием поддержал молодого таланта.
Вместе они устроили настоящее танцевальное действо, которое напоминало движения, похожие на стиль тигров, наполненные энергией и грацией.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура АПЛ.
Amad Diallo et ses mogos qui dansent sur un son de la Team Paiya. 🕺❤️🔥— Foot Mercato (@footmercato) December 16, 2024
La Côte d’Ivoire a contaminé le vestiaire de Manchester United. 🤣🇨🇮 pic.twitter.com/9W0HtNzOLT
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