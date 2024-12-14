ВИДЕО. Матео Месси шокировал мир своим дриблингом. Играет, как отец

Сын нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Матео – удивил мир футбола в новом виральном видео.

На просторах интернета появилось видео, на котором средний сын легенды футбола с легкостью обыгрывает своих соперников:

«Матео Месси дриблингует как его отец», – пишет восторженный футбольный фан, опубликовавший это видео.

Матео Месси 9 лет и он выступает за детскую команду «Интер Майами U-9».