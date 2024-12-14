Другие новости14 декабря 2024, 04:17 |
59
0
ВИДЕО. Матео Месси шокировал мир своим дриблингом. Играет, как отец
Средний сын Лионеля Месси обещает вырасти в очень интересного футболиста
14 декабря 2024, 04:17 |
59
0
Сын нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Матео – удивил мир футбола в новом виральном видео.
На просторах интернета появилось видео, на котором средний сын легенды футбола с легкостью обыгрывает своих соперников:
«Матео Месси дриблингует как его отец», – пишет восторженный футбольный фан, опубликовавший это видео.
Матео Месси 9 лет и он выступает за детскую команду «Интер Майами U-9».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 декабря 2024, 21:45 54
С большой вероятностью, чемпион Украины будет играть в Q1 Лиги чемпионов
Футбол | 13 декабря 2024, 13:55 10
В целом рефери матча киевлян со своими обязанностями справился
Футбол | 14.12.2024, 03:52
Бокс | 13.12.2024, 11:22
Футбол | 13.12.2024, 07:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
13.12.2024, 08:30
Футбол
12.12.2024, 03:25 1
12.12.2024, 07:47 1
12.12.2024, 20:24 7
12.12.2024, 08:23 22
12.12.2024, 03:45 2