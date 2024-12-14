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14 декабря 2024, 04:17 |
59
0

ВИДЕО. Матео Месси шокировал мир своим дриблингом. Играет, как отец

Средний сын Лионеля Месси обещает вырасти в очень интересного футболиста

14 декабря 2024, 04:17 |
59
0
ВИДЕО. Матео Месси шокировал мир своим дриблингом. Играет, как отец
Instagram. Матео Месси

Сын нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля МессиМатео – удивил мир футбола в новом виральном видео.

На просторах интернета появилось видео, на котором средний сын легенды футбола с легкостью обыгрывает своих соперников:

«Матео Месси дриблингует как его отец», – пишет восторженный футбольный фан, опубликовавший это видео.

Матео Месси 9 лет и он выступает за детскую команду «Интер Майами U-9».

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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