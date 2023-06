ПСЖ достиг договоренности о трансфере футболиста из Мальорки

Французский «ПСЖ» достиг устной договоренности о долгосрочном контракте с корейским хавбеком Ли Кан Ином из «Мальорки».

22-летний футболист уже прошел основную часть медосмотра для ПСЖ, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Окончательные детали руководство «ПСЖ» согласовывает с «Мальоркой», обсуждается структура трансферной сделки.

Ли Кан в текущем сезоне провел за «Мальорку» 36 матчей и забил 6 мячей в Ла Лиге, а также отыграл 3 поединка в Кубке Испании.

Футболистами «ПСЖ »также вскоре могут стать Марко Асенсио из «Реала», Мануэль Угарте из «Спортинга» Лиссабон и Шер Ндур из «Бенфики».

