7 игроков Манчестер Сити. Названа сборная сезона Лиги чемпионов 2022/23
Родри – лучший игрок главного еврокубкового клубного турнира
В УЕФА назвали сборную сезона Лиги чемпионов 2022/23.
Интересно, что 7 из 11 игроков являются представителями «Манчестер Сити».
Сборная сезона Лиги чемпионов 2022/23:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Алессандро Бастони («Интер»), Федерико Димарко («Интер»);
Полузащитники: Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Лучшим игроком главного еврокубкового клубного турнира был признан испанский полузащитник «горожан» Родри.
10 июня «Сити» минимально обыграл «Интер» со счетом 1:0 в финале ЛЧ.
👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023
Who would be your captain? ©️🤷♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ
✨🇪🇸 @mancity’s final hero Rodri is the 2022/23 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023
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