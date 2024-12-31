ФОТО. Звездный футболист впервые стал отцом. Гвардиола всё разболтал

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд впервые стал отцом.

Рождение ребенка состоялась на днях, но норвежец и его девушка Изабель Йохансен об этом ещё не объявляли.

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Большую новость из жизни Холанда рассказал главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола:

«Иногда Эрлинга судили плохо, но это часть футбола. Он устал, он сыграл много минут. За последние несколько дней он впервые стал отцом, много эмоций и трогательных дней для него», – отметил тренер.

Напомним, что в начале октября стало известно, что девушка Холанда беременна.