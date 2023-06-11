Манчестер Сити оформил требл. Это 10-й случай в истории

«Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов обыграл «Интер» со счетом 1:0 и оформил требл – команда в одном сезоне выиграла чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Последний до этого требл оформила «Бавария» в сезоне 2019/20.

С учетом «Манчестер Сити» требл в европейской истории оформили 10 раз («Селтик», «Аякс», ПСВ, МЮ, «Барселона» дважды, «Интер» и «Бавария» дважды.