Арсенал договорился о новом контракте с лидером обороны

Лондонский «Арсенал» достиг договоренности с защитником Вильямом Салиба о новом контракте.

Сообщается, что соглашение с 22-летним французом будет рассчитано на 4 года. Клуб и игрок завершают оформление бумаг и вскоре о договоренности будет объявлено официально.

В предыдущем сезоне Английской Премьер-лиги Вильям Салиба отыграл за «Арсенал» в 27 матчах.

«Канониры», напомним, заняли в итоговой таблице чемпионата Англии второе место, пропустив вперед себя лишь «Манчестер Сити», который стал чемпионом в третий раз подряд.

