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  4. Сколько раз Украина побеждала Албанию? Статистика впечатляет
Лига наций
19 ноября 2024, 15:26 |
1033
1

Сколько раз Украина побеждала Албанию? Статистика впечатляет

Матч 6-го тура Лиги наций станет восьмым в истории противостояний

19 ноября 2024, 15:26 |
1033
1
Сколько раз Украина побеждала Албанию? Статистика впечатляет
Uaf.ua

19 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций, в котором сыграют Украина и Албания.

Матч пройдет на стадионе «Air Albania». Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Команды встретятся на футбольном поле восьмой раз за всю историю противостояний. Украина имеет внушительное преимущество в матчах с Албанией: пять побед, одна ничья и одно поражение. Разница мячей – 14:6 в пользу сине-желтых.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дважды забивал в ворота Албании во время карьеры футболиста. Кроме него, забитыми мячами отличались: Андрей Русол, Андрей Гусин, Андрей Шевченко, Руслан Ротань, Тарас Степаненко, Ефим Конопля, Евгений Коноплянка (трижды), Андрей Ярмоленко (трижды).

Накануне матча национальные сборные определились с игровой формой.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина статистика Ефим Конопля Евгений Коноплянка Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Руслан Ротань Андрей Гусин Андрей Русол Андрей Шевченко Сергей Ребров
Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Harun Bakircioğlu
Ребров первый кто проиграл Албании, действительно поразил, так поразил
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