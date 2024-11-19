Сколько раз Украина побеждала Албанию? Статистика впечатляет

19 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций, в котором сыграют Украина и Албания.

Матч пройдет на стадионе «Air Albania». Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Команды встретятся на футбольном поле восьмой раз за всю историю противостояний. Украина имеет внушительное преимущество в матчах с Албанией: пять побед, одна ничья и одно поражение. Разница мячей – 14:6 в пользу сине-желтых.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дважды забивал в ворота Албании во время карьеры футболиста. Кроме него, забитыми мячами отличались: Андрей Русол, Андрей Гусин, Андрей Шевченко, Руслан Ротань, Тарас Степаненко, Ефим Конопля, Евгений Коноплянка (трижды), Андрей Ярмоленко (трижды).

Накануне матча национальные сборные определились с игровой формой.