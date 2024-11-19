Первая ракетка Украины Марта Костюк объяснила провал мужского тенниса в Украине. Спортсменка назвала несколько причин большой пропасти между женским и мужским теннисом в нашей стране.

«Сейчас фактор – война, я думаю, большой. У меня есть какие-то свои мнения на этот счет. Они могут быть не то, что некорректны – они могут быть неточными, но я думаю, что правда в этом точно какая-нибудь есть. Думаю, что, в первую очередь, это финансово. У мужчин гораздо дороже все, их гораздо дороже вырастить.

Второе – это то, что они позже развиваются, а решение нужно принимать раньше. То есть, если у девушек уже немного раньше все понятно – где ты будешь, есть ли у тебя потенциал – то ребята позже развиваются, и поэтому они только в 20-21 понимают, есть ли у них вообще какие-то шансы.

Затем большое давление родителей. Мне кажется, под этим давлением как-то больше ломаются, потому что они понимают, что: Боже, мне нужно здесь решать и уже семью кормить, и нужно какие-то важные решения принимать», – сказала Марта.

Ранее Марта Костюк рассказала о самых тяжелых моментах своей профессиональной карьеры.