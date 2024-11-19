Десять вратарей в клубе. Челси собирается купить игрока Ливерпуля

Лондонский »Челси» нацелился на вратаря «Ливерпуля» Куивина Келлехера – готові за него выложить 35 млн фунтов стерлингов.

Сообщается, что руководство «синих» недовольно первым номером команды Робертом Санчесом, поэтому рассматривает другие кандидатуры на эту позицию. Ирландский вратарь стал главным претендентом на переезд в Лондон, так как недоволен своим игровым временем в «Ливерпуле» и не собирается быть вторым номером «мерсисайдцев».

Контракт Келлехера действует до лета 2026 года. «Челси» планирует договориться с руководством «Ливерпуля» о продаже голкипера за 35 млн фунтов стерлингов.

Интересно, что в системе лондонского «Челси» есть 10 вратарей: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Маркус Беттинелли, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Майк Пендерс, Габриэль Слонина, Люк Кэмпбелл, Тед Керд и Тедди Шарман-Лоу.

Сообщалось, что на Келлехера нацелился аутсайдер АПЛ.