Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Десять вратарей в клубе. Челси собирается купить игрока Ливерпуля
Англия
19 ноября 2024, 14:21 |
224
0

Десять вратарей в клубе. Челси собирается купить игрока Ливерпуля

Куивин Келлехер недоволен ролью второго вратаря и может сменить клуб

19 ноября 2024, 14:21 |
224
0
Десять вратарей в клубе. Челси собирается купить игрока Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Куивин Келлехер

Лондонский »Челси» нацелился на вратаря «Ливерпуля» Куивина Келлехера – готові за него выложить 35 млн фунтов стерлингов.

Сообщается, что руководство «синих» недовольно первым номером команды Робертом Санчесом, поэтому рассматривает другие кандидатуры на эту позицию. Ирландский вратарь стал главным претендентом на переезд в Лондон, так как недоволен своим игровым временем в «Ливерпуле» и не собирается быть вторым номером «мерсисайдцев».

Контракт Келлехера действует до лета 2026 года. «Челси» планирует договориться с руководством «Ливерпуля» о продаже голкипера за 35 млн фунтов стерлингов.

Интересно, что в системе лондонского «Челси» есть 10 вратарей: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Маркус Беттинелли, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Майк Пендерс, Габриэль Слонина, Люк Кэмпбелл, Тед Керд и Тедди Шарман-Лоу.

Сообщалось, что на Келлехера нацелился аутсайдер АПЛ.

По теме:
Манчестер Сити поставил условие Гвардиоле. Что решит тренер?
Будет играть у Гвардиолы? Манчестер Сити активно интересуется украинцем
ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Челси Куивин Келлехер трансферы трансферы АПЛ Роберт Санчес Филип Йоргенсен Джордже Петрович Кепа Аррисабалага Габриэль Слонина Люк Кэмпбелл
Микола Титюк Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
Футбол | 19 ноября 2024, 09:55 18
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде

Экс-игрок «Днепра» четко выразил свою позицию

В ЛНЗ неожиданно отреагировали на слухи об увольнении Карраско
Футбол | 19 ноября 2024, 13:17 0
В ЛНЗ неожиданно отреагировали на слухи об увольнении Карраско
В ЛНЗ неожиданно отреагировали на слухи об увольнении Карраско

Испанец продолжит работу с черкасской командой

Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Футбол | 19.11.2024, 06:23
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19.11.2024, 07:22
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Бокс | 18.11.2024, 21:18
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 14
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12
Бокс
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем