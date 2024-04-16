Ливерпуль готов продать вратаря клубу-аутсайдеру АПЛ

«Ливерпуль» может согласиться продать своего воспитанника вратаря Куивина Келлехера.

В услугах голкипера серьезно заинтересован аутсайдер АПЛ «Ноттингем Форест», и мерсисайдцы готовы рассмотреть их предложение.

По данным Daily Mail, «Ноттингем Форест» обратился к «красным» по поводу возможного трансфера ирландского вратаря в январском трансферном окне, но их предложение было отклонено. Сообщается, что «лесники» сделают новое предложение летом, однако они могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Селтика», который также заинтересован в его подписании.

Также утверждается, что клуб с Мерсисайда вряд ли будет мешать Келлехеру, если он захочет покинуть клуб в поисках большего игрового времени.

Добавим, что в нынешнем сезоне на фоне травмы Алиссона ирландец провел за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, при том что с момента дебюта на «Энфилде» в 2019-м в его активе до нынешнего сезона было всего 22 поединка.