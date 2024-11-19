Владимир ЦЫТКИН: «На кону в Албании – имидж украинского футбола»

Известный в прошлом вратарь Владимир Цыткин, который также тренировал сборные Украины разных возрастов, эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего поединка в Лиге наций между сборными Албании и Украины:

«В первом матче этих сборных албанцы мне очень понравились качественно поставленной игрой, квалифицированными исполнителями, мобильностью. И поэтому будет интересно наблюдать, какие выводы сделали подопечные Сергея Реброва после того поражения, как заставят ошибаться соперника?

Интерес к матчу подогревает и то, что очки нужны обоим участникам. Тем не менее, в лучшем положении хозяева, которых устраивает даже ничья, чтобы избежать прямого вылета в Лигу С. Поэтому нашим нужно будет рисковать, демонстрировать свои лучшие качества, чтобы прыгнуть выше головы.

По-моему, изменения в составе по сравнению с поединком с грузинами будут минимальны. Ожидаю появления на правом фланге полузащиты Алексея Гуцуляка, не исключено, что сыграет Роман Яремчук.

Шансы соперников расцениваю, как 50 на 50, но очень хочется, чтобы подопечные Сергея Реброва воспользовались своими «козырями» и вырвали победу. Ведь на кону – имидж украинского футбола».

Ранее сообщалось, что нужно сборной Украины в матче против Албании, чтобы избежать вылета в Лигу C.