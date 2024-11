Защитник мадридского Реала успешно перенёс операцию

26-летний центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао успешно перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки в правом колене.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Милитао начнёт процесс восстановления в ближайшие несколько дней.

Из-за травмы, полученной игроком в матче против «Осасуны» (4:0), Эдер уже не сыграет в этом сезоне.

Милитао в этом сезоне сыграл 12 матчей и забил 1 гол в Ла Лиге. Также защитник уже сыграл в Суперкубке УЕФА и в 4 матчах Лиги чемпионов.

По данным аналитического портала Transfermarkt, игрок оценён в 60 миллионов евро.

⚪️🇧🇷 Real Madrid confirm Eder Militão has successfully underwent surgery today for a torn anterior cruciate ligament in his right knee.



Militão will begin his recovery process in the next few days. pic.twitter.com/FQ26xy6niP