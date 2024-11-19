Защитник мадридского Реала успешно перенёс операцию
Эдер Милитао начнёт процесс восстановления через несколько дней
26-летний центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао успешно перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки в правом колене.
Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Милитао начнёт процесс восстановления в ближайшие несколько дней.
Из-за травмы, полученной игроком в матче против «Осасуны» (4:0), Эдер уже не сыграет в этом сезоне.
Милитао в этом сезоне сыграл 12 матчей и забил 1 гол в Ла Лиге. Также защитник уже сыграл в Суперкубке УЕФА и в 4 матчах Лиги чемпионов.
По данным аналитического портала Transfermarkt, игрок оценён в 60 миллионов евро.
⚪️🇧🇷 Real Madrid confirm Eder Militão has successfully underwent surgery today for a torn anterior cruciate ligament in his right knee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024
Militão will begin his recovery process in the next few days. pic.twitter.com/FQ26xy6niP
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