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Испания
19 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 19 ноября 2024, 15:41
239
0

Защитник мадридского Реала успешно перенёс операцию

Эдер Милитао начнёт процесс восстановления через несколько дней

19 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 19 ноября 2024, 15:41
239
0
Защитник мадридского Реала успешно перенёс операцию
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао успешно перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки в правом колене.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Милитао начнёт процесс восстановления в ближайшие несколько дней.

Из-за травмы, полученной игроком в матче против «Осасуны» (4:0), Эдер уже не сыграет в этом сезоне.

Милитао в этом сезоне сыграл 12 матчей и забил 1 гол в Ла Лиге. Также защитник уже сыграл в Суперкубке УЕФА и в 4 матчах Лиги чемпионов.

По данным аналитического портала Transfermarkt, игрок оценён в 60 миллионов евро.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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