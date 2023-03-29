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  4. Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Англия
29 марта 2023, 19:00 | Обновлено 29 марта 2023, 19:09
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Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»

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29 марта 2023, 19:00 | Обновлено 29 марта 2023, 19:09
727
0
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба и Александр Зинченко (справа)

22-летний центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что в команде, по его мнению, в плане юмора нет равных украинцу Александру Зинченко.

«Холдинг очень смешной, Бен Уайт тоже смешной. Но Зинченко для меня самый лучший, самый смешной.

Он такой смешной, он – сумасшедший! У нас в раздевалке много разных парней, это всегда хорошо», – рассказал Салиба.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Зинченко вошел в сборную Европы.

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Вильям Салиба Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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