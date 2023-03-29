Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»

22-летний центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что в команде, по его мнению, в плане юмора нет равных украинцу Александру Зинченко.

«Холдинг очень смешной, Бен Уайт тоже смешной. Но Зинченко для меня самый лучший, самый смешной.

Он такой смешной, он – сумасшедший! У нас в раздевалке много разных парней, это всегда хорошо», – рассказал Салиба.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Зинченко вошел в сборную Европы.