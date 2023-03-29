Англия29 марта 2023, 19:00 | Обновлено 29 марта 2023, 19:09
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Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Француз оценил способности партнеров шутить
29 марта 2023, 19:00 | Обновлено 29 марта 2023, 19:09
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22-летний центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что в команде, по его мнению, в плане юмора нет равных украинцу Александру Зинченко.
«Холдинг очень смешной, Бен Уайт тоже смешной. Но Зинченко для меня самый лучший, самый смешной.
Он такой смешной, он – сумасшедший! У нас в раздевалке много разных парней, это всегда хорошо», – рассказал Салиба.
Напомним, ранее стало известно, что Александр Зинченко вошел в сборную Европы.
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