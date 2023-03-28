Вместе с Холандом, Мбаппе и Сака. Зинченко попал в сборную Европы
Украинец получил признание от The Athletic
Авторитетное американское издание The Athletic опубликовало символическую сборную Европы.
Журналисты спортивной редакции выбрали в сборную по одному футболисту от страны.
Украину в этой символической сборной представил Александр Зинченко, который является одним из ключевых игроков лондонского «Арсенала».
Символическая сборная Европы по версии The Athletic:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»)
Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»; Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»)
Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»)
Нападающие: Букайо Сака (Англия, «Арсенал«), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
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