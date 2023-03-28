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Англия
28 марта 2023, 22:30 | Обновлено 28 марта 2023, 22:45
2373
7

Вместе с Холандом, Мбаппе и Сака. Зинченко попал в сборную Европы

Украинец получил признание от The Athletic

28 марта 2023, 22:30 | Обновлено 28 марта 2023, 22:45
2373
7
Вместе с Холандом, Мбаппе и Сака. Зинченко попал в сборную Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Букайо Сака

Авторитетное американское издание The Athletic опубликовало символическую сборную Европы.

Журналисты спортивной редакции выбрали в сборную по одному футболисту от страны.

Украину в этой символической сборной представил Александр Зинченко, который является одним из ключевых игроков лондонского «Арсенала».

Символическая сборная Европы по версии The Athletic:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»)

Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»; Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»)

Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»)

Нападающие: Букайо Сака (Англия, «Арсенал«), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).

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Джанлуиджи Доннарумма Жоау Канселу Вирджил ван Дейк Йошко Гвардиол Александр Зинченко Родри Кевин де Брюйне Джамал Мусиала Букайо Сака Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Источник The Athletic
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Комментарии 7
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aleks8-48
Круто!
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+1
GloryUkraine
Це клубна збірна Європи. Холанд через травму не грає відбіркові матчі, Зіна був дерев'яним проти Англії.
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0
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Alehandro
Враховуючи, що в Сбірній Зіна лівого захисника майже не грає, досить дивний вибір
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-2
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