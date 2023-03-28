Вместе с Холандом, Мбаппе и Сака. Зинченко попал в сборную Европы

Авторитетное американское издание The Athletic опубликовало символическую сборную Европы.

Журналисты спортивной редакции выбрали в сборную по одному футболисту от страны.

Украину в этой символической сборной представил Александр Зинченко, который является одним из ключевых игроков лондонского «Арсенала».

Символическая сборная Европы по версии The Athletic:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»)

Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»; Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»)

Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»)

Нападающие: Букайо Сака (Англия, «Арсенал«), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).