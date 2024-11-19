«Нужно сделать выдох». Скрипник рассказал о будущем

Украинский тренер Виктор Скрипник, ныне находящийся без работы, рассказал о своем будущем, вспомнив клубы, которые возглавлял в УПЛ.

«К этому не следует относиться легкомысленно. Здесь нужно действовать выборочно. Пять лет я проработал в Украине – три команды поменял. Не хочу сказать, что с меня достаточно, что я перенасыщен. Просто хочется сделать выдох. Силы работать у меня есть. Посмотрим, как оно будет дальше», – сказал Скрипник.

В украинской Премьер-лиге Виктор Скрипник возглавлял «Зарю» (2019–2022 годы), «Ворсклу» (2022–2023). и «Металлист 1925» (2024 год).

Ранее Виктор Скрипник вспомнил свой разговор с Жузепом Гвардиолой, когда тот работал в «Баварии».