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Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 15:11 | Обновлено 19 ноября 2024, 15:27
459
0

«Нужно сделать выдох». Скрипник рассказал о будущем

Виктор Скрипник еще планирует вернуться к работе

19 ноября 2024, 15:11 | Обновлено 19 ноября 2024, 15:27
459
0
«Нужно сделать выдох». Скрипник рассказал о будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Украинский тренер Виктор Скрипник, ныне находящийся без работы, рассказал о своем будущем, вспомнив клубы, которые возглавлял в УПЛ.

«К этому не следует относиться легкомысленно. Здесь нужно действовать выборочно. Пять лет я проработал в Украине – три команды поменял. Не хочу сказать, что с меня достаточно, что я перенасыщен. Просто хочется сделать выдох. Силы работать у меня есть. Посмотрим, как оно будет дальше», – сказал Скрипник.

В украинской Премьер-лиге Виктор Скрипник возглавлял «Зарю» (2019–2022 годы), «Ворсклу» (2022–2023). и «Металлист 1925» (2024 год).

Ранее Виктор Скрипник вспомнил свой разговор с Жузепом Гвардиолой, когда тот работал в «Баварии».

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Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Металлист 1925 Заря Луганск
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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