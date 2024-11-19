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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет»
Лига наций
19 ноября 2024, 13:47 |
149
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет»

Известный эксперт высказался о ближайшем матче против Албании

19 ноября 2024, 13:47 |
149
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет»
Олег Федорчук

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины:

«Будут два разных тайма. В первом – соперники будут изучать друг друга, не рисковать, не форсировать события в поиске уязвимых мест, а уже после перерыва станем свидетелями открытого футбола с многочисленными угрозами.

На мой взгляд, наш наставник Сергей Ребров произведет несколько замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем с грузинами. Я думаю, что в Тиране с первых минут не будут играть Александр Зубков, Николай Шапаренко, не исключено, что на острие атаки не будет Артема Довбика, который продолжает в сборной разочаровывать.

Мой прогноз? 1:0 – в пользу украинской сборной, у которой более сбалансированный состав, несколько выше класс исполнителей.

Надеюсь, что победный гол запишет в свой актив Михаил Мудрик, который в последнее время радует хорошей подготовкой и стабильностью».

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков накануне матча с Албанией вспомнил предварительную встречу между этими сборными в Лиге наций.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина инсайд Олег Федорчук Сергей Ребров Артем Довбик Михаил Мудрик Александр Зубков Николай Шапаренко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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