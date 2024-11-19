Олег ФЕДОРЧУК: «Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет»

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины:

«Будут два разных тайма. В первом – соперники будут изучать друг друга, не рисковать, не форсировать события в поиске уязвимых мест, а уже после перерыва станем свидетелями открытого футбола с многочисленными угрозами.

На мой взгляд, наш наставник Сергей Ребров произведет несколько замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем с грузинами. Я думаю, что в Тиране с первых минут не будут играть Александр Зубков, Николай Шапаренко, не исключено, что на острие атаки не будет Артема Довбика, который продолжает в сборной разочаровывать.

Мой прогноз? 1:0 – в пользу украинской сборной, у которой более сбалансированный состав, несколько выше класс исполнителей.

Надеюсь, что победный гол запишет в свой актив Михаил Мудрик, который в последнее время радует хорошей подготовкой и стабильностью».

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков накануне матча с Албанией вспомнил предварительную встречу между этими сборными в Лиге наций.