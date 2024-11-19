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19 ноября 2024, 13:49 |
269
0

19 ноября состоится матч между Италией и Украиной U-21

Товарищеская игра начнется в 19:15 по киевскому времени

19 ноября 2024, 13:49 |
269
0
19 ноября состоится матч между Италией и Украиной U-21
УАФ

19 ноября запланирован товарищеский матч между сборными Италии и Украины U-21. Начнется футбольное противостояние в городе Специя на стадионе «Альберто Пикко» в 19:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Унаи Мельгосы в преддверии матча с Италией провели спарринг со сборной Португалии U-21. По ходу встречи сине-желтые проигрывали со счетом 1:3, однако благодаря усилиям Максима Хланя и Арсения Батагова удалось вырвать ничью – 3:3.

Итальянская сборная также сыграла товарищескую встречу в ноябре. Соперниками итальянцев стала сборная Франции U-21. Команды обменялись забитыми мячами и завершили игру со счетом 1:1.

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Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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