19 ноября состоится матч между Италией и Украиной U-21

19 ноября запланирован товарищеский матч между сборными Италии и Украины U-21. Начнется футбольное противостояние в городе Специя на стадионе «Альберто Пикко» в 19:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Унаи Мельгосы в преддверии матча с Италией провели спарринг со сборной Португалии U-21. По ходу встречи сине-желтые проигрывали со счетом 1:3, однако благодаря усилиям Максима Хланя и Арсения Батагова удалось вырвать ничью – 3:3.

Итальянская сборная также сыграла товарищескую встречу в ноябре. Соперниками итальянцев стала сборная Франции U-21. Команды обменялись забитыми мячами и завершили игру со счетом 1:1.