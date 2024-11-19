19 ноября состоится матч между Италией и Украиной U-21
Товарищеская игра начнется в 19:15 по киевскому времени
19 ноября запланирован товарищеский матч между сборными Италии и Украины U-21. Начнется футбольное противостояние в городе Специя на стадионе «Альберто Пикко» в 19:15 по киевскому времени.
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Подопечные Унаи Мельгосы в преддверии матча с Италией провели спарринг со сборной Португалии U-21. По ходу встречи сине-желтые проигрывали со счетом 1:3, однако благодаря усилиям Максима Хланя и Арсения Батагова удалось вырвать ничью – 3:3.
Итальянская сборная также сыграла товарищескую встречу в ноябре. Соперниками итальянцев стала сборная Франции U-21. Команды обменялись забитыми мячами и завершили игру со счетом 1:1.
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