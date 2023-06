Источник: полузащитник Челси согласовал контракт с Манчестер Сити

29-летний хорватский полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич согласовал контракт с «Манчестер Сити».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, «синие» и «горожане» обговорят условия трансфера после финала Лиги чемпионов. Контракт Матео с «пенсионерами» рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Ковачич провел 37 матчей в футболке «Челси», в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week 🚨🔵🇭🇷 #MCFC



Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.



Chelsea, open to sell Kovacić. pic.twitter.com/PKdCHsEL9B