Источник: полузащитник Челси согласовал контракт с Манчестер Сити
Матео Ковачич близок к переходу в состав «горожан»
29-летний хорватский полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич согласовал контракт с «Манчестер Сити».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, «синие» и «горожане» обговорят условия трансфера после финала Лиги чемпионов. Контракт Матео с «пенсионерами» рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне Ковачич провел 37 матчей в футболке «Челси», в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.
EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week 🚨🔵🇭🇷 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023
Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.
Chelsea, open to sell Kovacić. pic.twitter.com/PKdCHsEL9B
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