Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Аргентинский специалист составил список неприкасаемых футболистов
51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который недавно возглавил лондонский «Челси», составил список из 12 футболистов команды, которые точно останутся в клубе как минимум на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что главная задача Синих на это лето - разгрузить состав, в котором сейчас около 30-ти футболистов, что вызывает недовольство в команде.
Клуб готов отпустить даже собственного воспитанника Мэйсона Маунта, а также ключевого хавбека Матео Ковачича.
12 неприкасаемых футболистов Челси, которые точно останутся на следующий сезон:
- Маркус Беттинелли;
- Леви Колвилл;
- Уэсли Фофана;
- Бенуа Бедьяшиль;
- Тиаго Силва;
- Рис Джеймс;
- Бен Чилвелл;
- Энцо Фернандес;
- Михаил Мудрик;
- Нони Мадуэке;
- Рахим Стерлинг;
- Армандо Бройя.
В сезоне 2022/23 Мудрик провел 17 матчей за «Челси», в которых отметился 2 ассистами. «Синие» завершили кампанию АПЛ на 12-м месте.
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