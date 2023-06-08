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  4. Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Англия
08 июня 2023, 15:15 | Обновлено 08 июня 2023, 15:16
7008
6

Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси

Аргентинский специалист составил список неприкасаемых футболистов

08 июня 2023, 15:15 | Обновлено 08 июня 2023, 15:16
7008
6
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который недавно возглавил лондонский «Челси», составил список из 12 футболистов команды, которые точно останутся в клубе как минимум на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что главная задача Синих на это лето - разгрузить состав, в котором сейчас около 30-ти футболистов, что вызывает недовольство в команде.

Клуб готов отпустить даже собственного воспитанника Мэйсона Маунта, а также ключевого хавбека Матео Ковачича.

12 неприкасаемых футболистов Челси, которые точно останутся на следующий сезон:

  • Маркус Беттинелли;
  • Леви Колвилл;
  • Уэсли Фофана;
  • Бенуа Бедьяшиль;
  • Тиаго Силва;
  • Рис Джеймс;
  • Бен Чилвелл;
  • Энцо Фернандес;
  • Михаил Мудрик;
  • Нони Мадуэке;
  • Рахим Стерлинг;
  • Армандо Бройя.

В сезоне 2022/23 Мудрик провел 17 матчей за «Челси», в которых отметился 2 ассистами. «Синие» завершили кампанию АПЛ на 12-м месте.

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Маурисио Почеттино Маркус Беттинелли Уэсли Фофана Бенуа Бедьяшиль Тиаго Силва Рис Джеймс Бен Чилвелл Энцо Фернандес Михаил Мудрик Нони Мадуэке Рахим Стерлинг Армандо Бройя трансферы трансферы АПЛ
Источник Football London
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Burevestnik
та пох.. 
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+1
Barlowold
Кукурельї нема в списку, тож Михайло готовий розкритися на всі сто
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+1
sv_2000
Стерлинг неожиданно. Я думал сплавят его
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0
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