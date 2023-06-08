Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси

51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который недавно возглавил лондонский «Челси», составил список из 12 футболистов команды, которые точно останутся в клубе как минимум на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что главная задача Синих на это лето - разгрузить состав, в котором сейчас около 30-ти футболистов, что вызывает недовольство в команде.

Клуб готов отпустить даже собственного воспитанника Мэйсона Маунта, а также ключевого хавбека Матео Ковачича.

12 неприкасаемых футболистов Челси, которые точно останутся на следующий сезон:

Маркус Беттинелли;

Леви Колвилл;

Уэсли Фофана;

Бенуа Бедьяшиль;

Тиаго Силва;

Рис Джеймс;

Бен Чилвелл;

Энцо Фернандес;

Михаил Мудрик;

Нони Мадуэке;

Рахим Стерлинг;

Армандо Бройя.

В сезоне 2022/23 Мудрик провел 17 матчей за «Челси», в которых отметился 2 ассистами. «Синие» завершили кампанию АПЛ на 12-м месте.