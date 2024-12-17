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Лига чемпионов
17 декабря 2024, 23:30 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:38
123
0

Реал Мадрид (Ж) – Челси (Ж) – 1:2. Дубль с пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

17 декабря 2024, 23:30 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:38
123
0
Реал Мадрид (Ж) – Челси (Ж) – 1:2. Дубль с пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Челси».

«Челси» уверенно переиграла соперниц со счётом 2:1 на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря

«Реал Мадрид» – «Челси» – 1:2

Голы: Вейр, 7 – Макарио 51 (пен.), 56 (пен.)

Видеообзор матча:

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Реал Мадрид Челси Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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