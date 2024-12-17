Лига чемпионов17 декабря 2024, 23:30 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:38
123
0
Реал Мадрид (Ж) – Челси (Ж) – 1:2. Дубль с пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
17 декабря 2024, 23:30 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:38
123
0
17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Челси».
«Челси» уверенно переиграла соперниц со счётом 2:1 на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.
Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря
«Реал Мадрид» – «Челси» – 1:2
Голы: Вейр, 7 – Макарио 51 (пен.), 56 (пен.)
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 декабря 2024, 08:03 6
Турки признался, что мечтает о победе Тайсона в реванше
Футбол | 17 декабря 2024, 08:32 13
Украинец закрыл комментарии на своей странице в Instagram
Футбол | 17.12.2024, 16:35
Футбол | 17.12.2024, 23:47
Бокс | 17.12.2024, 22:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.12.2024, 06:50 25
16.12.2024, 15:23 51
16.12.2024, 17:19 3
16.12.2024, 00:31
17.12.2024, 09:30 1
17.12.2024, 08:21 1
16.12.2024, 15:50 37
17.12.2024, 01:09 344