Реал Мадрид (Ж) – Челси (Ж) – 1:2. Дубль с пенальти. Видео голов и обзор

17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Челси».

«Челси» уверенно переиграла соперниц со счётом 2:1 на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря

«Реал Мадрид» – «Челси» – 1:2

Голы: Вейр, 7 – Макарио 51 (пен.), 56 (пен.)

Видеообзор матча: