Звездный французский форвард Карим Бензема поприветствовал фанатов саудовского «Аль-Иттихада».

Клуб провел презентацию знаменитого 35-летнего француза, обладателя Золотого мяча 2002.

Многолетний лидер мадридского «Реала» перешел в саудовский чемпионат, где уже выступает за «Аль-Наср» португалец Криштиану Роналду.

ВИДЕО. Презентация звезды. Бензема поприветствовал фанов Аль-Иттихада

The first word “KB9” said: “ Yemshi Kida .. Kida 🐅 “ pic.twitter.com/AIbuLqQc4r — Ittihad Club (@ittihad_en) June 8, 2023

The ballon d'or is brightening up the stadium 🤩🔥#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/iSFmuPFWNw — Ittihad Club (@ittihad_en) June 8, 2023

The ballon d'or player meets the strongest fans 🏟️🔥#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/trzXdxibZF — Ittihad Club (@ittihad_en) June 8, 2023