Карим БЕНЗЕМА: «Настало время для нового вызова и проекта»

Звездный французский форвард Карим Бензема прокомментировал свой переход в «Аль-Иттихад»:

«Это хорошая лига, и здесь много хороших футболистов. Здесь уже есть Криштиану Роналду, который показывает, что Саудовская Аравия начинает прогрессировать в своем уровне.

Мне посчастливилось добиться удивительных результатов в своей карьере и достичь всего, чего я мог, в Испании и Европе. Теперь я чувствую, что настало время для нового вызова и проекта».