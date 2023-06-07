Другие новости07 июня 2023, 17:49 |
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Карим БЕНЗЕМА: «Настало время для нового вызова и проекта»
Французский форвард – о переходе в «Аль-Иттихад»
07 июня 2023, 17:49 |
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Звездный французский форвард Карим Бензема прокомментировал свой переход в «Аль-Иттихад»:
«Это хорошая лига, и здесь много хороших футболистов. Здесь уже есть Криштиану Роналду, который показывает, что Саудовская Аравия начинает прогрессировать в своем уровне.
Мне посчастливилось добиться удивительных результатов в своей карьере и достичь всего, чего я мог, в Испании и Европе. Теперь я чувствую, что настало время для нового вызова и проекта».
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