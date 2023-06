Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры.

После матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1) 41-летний швед сказал:

«Много приятных мгновений я пережил на этом стадионе «Сан-Сиро». Благодарю семью, футболистов, тренерский штаб и всех болельщиков. Настало время сказать: прощайте. Пора попрощаться с футболом».

Болельщики «Милана» наградили его аплодисментами, и Златан не сумел сдержать слезы.

За свою футбольную карьеру Ибрагимович играл за клубы: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Златан собрал большое количество трофеев: 5 раз выиграл чемпионат Италии (два раза с «Миланом» и три раза с «Интером»), 4 раза выигрывал чемпионат Франции (с ПСЖ), два раза становился чемпионом Нидерландов (Аякс) и один раз – чемпионом Испании (Барселона). Кроме того, Ибра выигрывал Лигу Европы, множество кубков и суперкубков различных стран.

Zlatan Ibrahimović:



"The time has arrived to say goodbye".



We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤



