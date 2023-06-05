Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Италия
05 июня 2023, 01:23 | Обновлено 05 июня 2023, 01:38
594
2

Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Фаны «Милана» наградили его аплодисментами, и Златан не сдержал слезы

05 июня 2023, 01:23 | Обновлено 05 июня 2023, 01:38
594
2
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры.

После матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1) 41-летний швед сказал:

«Много приятных мгновений я пережил на этом стадионе «Сан-Сиро». Благодарю семью, футболистов, тренерский штаб и всех болельщиков. Настало время сказать: прощайте. Пора попрощаться с футболом».

Болельщики «Милана» наградили его аплодисментами, и Златан не сумел сдержать слезы.

За свою футбольную карьеру Ибрагимович играл за клубы: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Златан собрал большое количество трофеев: 5 раз выиграл чемпионат Италии (два раза с «Миланом» и три раза с «Интером»), 4 раза выигрывал чемпионат Франции (с ПСЖ), два раза становился чемпионом Нидерландов (Аякс) и один раз – чемпионом Испании (Барселона). Кроме того, Ибра выигрывал Лигу Европы, множество кубков и суперкубков различных стран.

По теме:
Итоги сезона Серии A. Специя с Коваленко сыграет плей-аут за выживание
Антверпен стал чемпионом Бельгии, забив на 90+4. Брюгге обыграл Сен-Жилуаз
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Златан Ибрагимович Милан завершение карьеры выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Теннис | 04 июня 2023, 04:30 0
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023

3 июня состоялись матчи третьего раунда в нижней части турнирной сетки

ВИДЕО. Чемпион vs аутсайдер. Наполи завершил сезон победой над Сампдорией
Футбол | 04 июня 2023, 23:15 0
ВИДЕО. Чемпион vs аутсайдер. Наполи завершил сезон победой над Сампдорией
ВИДЕО. Чемпион vs аутсайдер. Наполи завершил сезон победой над Сампдорией

Смотрите видеообзор матча последнего 38-го тура чемпионата Италии

Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»
Футбол | 04.06.2023, 19:43
Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»
Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 04.06.2023, 17:15
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Теннис | 04.06.2023, 02:42
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
lizerginnn
Бувай здоровий, чорнобровий! Дякую за все, Ібра! Пам"ятатиму завжди!
Ответить
+1
Mr Voevudskiy
Гребанные травмы не дали нормально закончить(
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
04.06.2023, 06:05
Футбол
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
04.06.2023, 19:57 120
Теннис
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 4
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
03.06.2023, 04:45 1
Футбол
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
03.06.2023, 21:08 2
Бокс
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 7
Футбол
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
03.06.2023, 15:23
Война
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности