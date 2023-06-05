Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Фаны «Милана» наградили его аплодисментами, и Златан не сдержал слезы
Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры.
После матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1) 41-летний швед сказал:
«Много приятных мгновений я пережил на этом стадионе «Сан-Сиро». Благодарю семью, футболистов, тренерский штаб и всех болельщиков. Настало время сказать: прощайте. Пора попрощаться с футболом».
Болельщики «Милана» наградили его аплодисментами, и Златан не сумел сдержать слезы.
За свою футбольную карьеру Ибрагимович играл за клубы: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Златан собрал большое количество трофеев: 5 раз выиграл чемпионат Италии (два раза с «Миланом» и три раза с «Интером»), 4 раза выигрывал чемпионат Франции (с ПСЖ), два раза становился чемпионом Нидерландов (Аякс) и один раз – чемпионом Испании (Барселона). Кроме того, Ибра выигрывал Лигу Европы, множество кубков и суперкубков различных стран.
Zlatan Ibrahimović:— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023
"The time has arrived to say goodbye".
We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤
Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9
Eras end, legends live forever ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/PwM5WCEMEm— AC Milan (@acmilan) June 4, 2023
Forever one of us ❤️🖤@Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/P990NX6pMk— AC Milan (@acmilan) June 4, 2023
You bow to no one, King 👑🥹@Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/R90EnbEoTp— AC Milan (@acmilan) June 4, 2023
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