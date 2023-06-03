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Италия
03 июня 2023, 14:34 |
551
0

Ибрагимович поделился планами на будущее

Шведский нападающий – о дальнейшей карьере

03 июня 2023, 14:34 |
551
0
Ибрагимович поделился планами на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович признался, что у него нет планов в ближайшее время завершать свою игровую карьеру.

«Я не из тех, кто сдается. При этом важно получать удовольствие от того, что вы делаете. Думаю, мне еще есть что дать. Я не думаю об уходе из футбола. Я в порядке. Я не дам себе покоя. В голове я слишком силен, я чувствую себя Суперменом каждый раз, когда возвращаюсь», – признался Ибрагимович.

В Италии уверены, что этим летом 41-летний Златан Ибрагимович станет игроком «Монцы», куда перейдет на правах свободного агента.

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Златан Ибрагимович Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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