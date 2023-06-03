Ибрагимович поделился планами на будущее

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович признался, что у него нет планов в ближайшее время завершать свою игровую карьеру.

«Я не из тех, кто сдается. При этом важно получать удовольствие от того, что вы делаете. Думаю, мне еще есть что дать. Я не думаю об уходе из футбола. Я в порядке. Я не дам себе покоя. В голове я слишком силен, я чувствую себя Суперменом каждый раз, когда возвращаюсь», – признался Ибрагимович.

В Италии уверены, что этим летом 41-летний Златан Ибрагимович станет игроком «Монцы», куда перейдет на правах свободного агента.