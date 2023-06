Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В третьем раунде Ролан Гаррос украинка в двух сетах разгромила Бьянку Андрееску (Канада, WTA 42) за 1 час и 3 минуты.

Ролан Гаррос 2023. 1/16 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина) – 1:6, 1:6

Это была третья встреча девушек. Цуренко выиграла все 3 поединка. Отметим, что в 2019 году Бьянка выиграла US Open.

За матч Леся отдала всего одну подачу. В 1-м гейме 2-го сета Андрееску сделала брейк, однако затем Цуренко взяла 6 геймов подряд.

Украинка в четвертый раз в карьере сыграет на этой стадии турнира Grand Slam и во второй раз в Париже. В 2018 году украинка не доиграла матч против Гарбиньи Мугурусы.

В следующем раунде французского мейджора украинка сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек. В прошлом году Цуренко проиграла Иге во 2-м раунде французского мейджора, а в этом сезоне – на тысячнике в Риме.

Welcome back to the #RolandGarros last 16 @LTsurenko 🎉



The world No.66 dispatches Andreescu 6-1, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/YdW1qqzj7J