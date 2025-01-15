Australian Open15 января 2025, 22:55 |
804
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Костюк повесила первый бублик на мейджорах. Сколько «испекла» Свитолина?
15 января Марта выиграла у Юле Нимайер со счетом 6:3, 6:0 на Australian Open 2025
15 января 2025, 22:55 |
804
0
15 января Марта Костюк переиграла Юле Нимаер со счетом 6:3, 6:0 на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Марта впервые в карьере выиграла сет 6:0. Костюк стала 13-й украинкой, которой удалось повесить бублик на мейджорах.
Больше одного раза партию со счетом 6:0 забирали 6 представительниц Украины. Наилучший показатель у Элины Свитолиной – 10.
Список украинок с наибольшим количеством выигранных сетов со счетом 6:0:
- 1. Элина Свитолина – 10
- 2. Катерина Володько – 6
- 3. Леся Цуренко – 5
- 4. Алена Бондаренко – 4
- 5–6. Елена Татаркова / Даяна Ястремская – 2
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