Костюк повесила первый бублик на мейджорах. Сколько «испекла» Свитолина?

15 января Марта Костюк переиграла Юле Нимаер со счетом 6:3, 6:0 на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Марта впервые в карьере выиграла сет 6:0. Костюк стала 13-й украинкой, которой удалось повесить бублик на мейджорах.

Больше одного раза партию со счетом 6:0 забирали 6 представительниц Украины. Наилучший показатель у Элины Свитолиной – 10.

Список украинок с наибольшим количеством выигранных сетов со счетом 6:0: