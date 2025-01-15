Australian Open15 января 2025, 22:37 |
345
0
Костюк – четвертая. Топ украинок с наибольшим количеством побед на слэмах
15 января Марта добыла 27-ю победу на турнирах Grand Slam
15 января 2025, 22:37 |
345
0
15 января Марта Костюк добыла 27-ю победу на турнирах серии Grand Slam. Во 2-м раунде Australian Open украинка переиграла Юле Нимаер.
Костюк стала четвертой в списке украинских теннисисток с наибольшим количеством побед на мейджорах.
Лидером является Элина Свитолина – 99. В топ-3 также входят Леся Цуренко (38) и Катерина Володько (29).
Список украинских теннисисток с наибольшим количеством побед на турнирах Grand Slam
- Элина Свитолина – 99 (70% от всех игр)
- Леся Цуренко – 38 (46%)
- Катерина Володько – 29 (43%)
- Марта Костюк – 27 (59%)
- Алена Бондаренко – 26 (49%)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 января 2025, 18:11 0
Поединок состоится 16 января, ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву
Футбол | 15 января 2025, 20:02 12
«ПСЖ» хочет приобрести Винисиуса
Футбол | 15.01.2025, 04:08
Хоккей | 15.01.2025, 00:15
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2025, 10:48
14.01.2025, 04:00 3
15.01.2025, 07:41 20
14.01.2025, 09:32 19
15.01.2025, 08:26 6
14.01.2025, 12:10 3
14.01.2025, 16:27 5
15.01.2025, 13:05 2