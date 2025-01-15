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  4. Костюк – четвертая. Топ украинок с наибольшим количеством побед на слэмах
Australian Open
15 января 2025, 22:37 |
345
0

Костюк – четвертая. Топ украинок с наибольшим количеством побед на слэмах

15 января Марта добыла 27-ю победу на турнирах Grand Slam

15 января 2025, 22:37 |
345
0
Костюк – четвертая. Топ украинок с наибольшим количеством побед на слэмах
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

15 января Марта Костюк добыла 27-ю победу на турнирах серии Grand Slam. Во 2-м раунде Australian Open украинка переиграла Юле Нимаер.

Костюк стала четвертой в списке украинских теннисисток с наибольшим количеством побед на мейджорах.

Лидером является Элина Свитолина – 99. В топ-3 также входят Леся Цуренко (38) и Катерина Володько (29).

Список украинских теннисисток с наибольшим количеством побед на турнирах Grand Slam

  1. Элина Свитолина – 99 (70% от всех игр)
  2. Леся Цуренко – 38 (46%)
  3. Катерина Володько – 29 (43%)
  4. Марта Костюк – 27 (59%)
  5. Алена Бондаренко – 26 (49%)

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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