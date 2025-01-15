Костюк – четвертая. Топ украинок с наибольшим количеством побед на слэмах

15 января Марта Костюк добыла 27-ю победу на турнирах серии Grand Slam. Во 2-м раунде Australian Open украинка переиграла Юле Нимаер.

Костюк стала четвертой в списке украинских теннисисток с наибольшим количеством побед на мейджорах.

Лидером является Элина Свитолина – 99. В топ-3 также входят Леся Цуренко (38) и Катерина Володько (29).

Список украинских теннисисток с наибольшим количеством побед на турнирах Grand Slam