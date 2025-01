Фабрицио Романо: Мората переходит в Галатасарай, сделка завершена

Испанский форвард Альваро Мората переходит из итальянского Милана в турецкий Галатасарай.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Милан и Галатасарай согласовали все условия трансфера испанского нападающего.

Это будет аренда с возможностью продления еще на год и опцией выкупа. Стороны проверяют документы, после чего Мората отправится в Стамбул.

Летом 2024 года 32-летний нападающий перешел в Милан из Атлетико за 13 млн евро. В этом сезоне он сыграл за россонери 25 матчей и забил 6 голов, если учитывать все турниры. Трансферная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 13 млн евро.

