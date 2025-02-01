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Турция
01 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 01 февраля 2025, 01:15
188
0

Фабрицио Романо: Мората переходит в Галатасарай, сделка завершена

Турецкий клуб возьмет испанского форварда в аренду

01 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 01 февраля 2025, 01:15
188
0
Фабрицио Романо: Мората переходит в Галатасарай, сделка завершена
Twitter. Альваро Мората

Испанский форвард Альваро Мората переходит из итальянского Милана в турецкий Галатасарай.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Милан и Галатасарай согласовали все условия трансфера испанского нападающего.

Это будет аренда с возможностью продления еще на год и опцией выкупа. Стороны проверяют документы, после чего Мората отправится в Стамбул.

Летом 2024 года 32-летний нападающий перешел в Милан из Атлетико за 13 млн евро. В этом сезоне он сыграл за россонери 25 матчей и забил 6 голов, если учитывать все турниры. Трансферная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 13 млн евро.

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Альваро Мората Милан Галатасарай трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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