Полесье нашло усиление для линии атаки в македонском чемпионате

Житомирское Полесье заинтересовано в услугах Фитона Адеми, нападающего македонской Шкендии.

Команда УПЛ может усилить атакующую линию перед весенней частью сезона.

По информации Markaj News, украинский клуб недавно обратил внимание на 22-летнего форварда Шкендии из Северной Македонии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах Шкендии в национальном чемпионате и забил 6 голов.

Кроме Шкендии, Фитон Адеми играл за команды Струга, Беса Добри Дол, Воска Спорт. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.

🚨BREAKING🚨



Shkendija 🇲🇰 striker, Fiton Ademi, is on the radar of Ukrainian 🇺🇦 side, Polissya Zhytomyr.



The 22 year-old has contributed to 6 goals and 2 assists in 16 Prva Liga matches. 📊



A source close to the situation has confirmed. ☑️



A. Jeni. Gati. 👐 pic.twitter.com/NtBOgamcoe