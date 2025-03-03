Сергей ПАЛКИН: «Представляете, какой у нас сейчас чемпионат?»

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью популярному ресурсу The Athletic на примере доигровки матча с Кривбассом рассказал о том, в каких условиях живет украинский футбол.

«Скоро нам предстоит ехать в Кривой Рог, чтобы доиграть 30 минут матча с Кривбассом. Попробуем найти окно (между тревогами – прим), чтобы сделать это. Вы представляете, какой у нас сейчас чемпионат? Мы живем в другом мире в сравнении с вами».

«Война идет три года, а чувствуется, что больше 30 лет. Люди ко всему привыкают, но украинцам очень тяжело. Нация очень устала», – сказал Палкин.

Игра с Кривбассом должна пройти 16 апреля.