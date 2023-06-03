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Кубок Англии
Манчестер Сити
03.06.2023 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
03 июня 2023, 01:42 |
58
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Второй трофей за сезон для Гвардиолы или для тен Хага?

03 июня 2023, 01:42 |
58
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити


Стремительно приближается момент, когда мы уже точно сможем сказать, что очередной футбольный год остался позади. Уже даже успел начаться летний период, но далеко не всем командам удалось уйти на заслуженный отдых. Более того, некоторым из них в ближайшее несколько дней предстоит сыграть несколько матчей, ради которых и был пройден весь турнирный путь до этого. Победа в английской Премьер-лиге. Для большинства коллективов эта веха является чуть ли не главной в новейшей истории, но для «Манчестер Сити» это была всего лишь защита чемпионского титула. Пусть и очень непростая, но в противостоянии против лондонского «Арсенала» более выносливыми оказались именно подопечные Хосепа Гвардиолы.

Но на этом приключения «горожан» действительно не заканчиваются, так как впереди у них две игры, которые и дадут нам ответ на вопрос о качестве этой кампании в исполнении «Сити» в плане достигнутых результатов. Есть реальный шанс зацепиться за требл – поднять над головой два национальных и один международный трофеи за сезон. Но также велик риск остаться лишь в чемпионской короне, и поди знай теперь, как реагировать на такой результат в контексте «Сити». Команда откровенно заждалась победы в Лиге чемпионов УЕФА, но ни один клуб в Англии не посмеет сказать, что старейший клубный турнир в истории мировой игры не стоит того, чтобы одержать в нем победу. Тем более, что в последний раз «горожане» держали в руках кубок страны аж четыре года назад.

Манчестер Юнайтед


Аккурат за три кампании до этого свой последний успех в Кубке Англии отпраздновали будущие соперники команды Хосепа Гвардиолы, а по совместительству еще и принципиальные региональные оппоненты, – футболисты «Манчестер Юнайтед». Из состава, который тогда обыгрывал в овертайме «Кристал Пэлас», сейчас остаются в клубе только вратарь Давид де Хеа, нападающие Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, а также защитник Фил Джонс. Что также не претерпело изменений, так это гражданство главного тренера, вот только нидерландский паспорт на руках во главе «Красных дьяволов» нынче у Эрика тен Хага, а не Луи ван Гала.

Надо признать, что экс-наставник амстердамского «Аякса» со своими задачами в первом сезоне выступлений в Англии справился вполне уверенно. «Манчестер Юнайтед» финишировал в чемпионате третьим, тогда как на международной арене дошел до четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, а также оставил за собой Кубок английской лиги по итогам захватывающего финала против «Ньюкасла» (2:0). К слову, тот матч тоже традиционно проходил на главной арене страны, поэтому «Красным дьяволам» не впервой тут появляться. А еще им не впервой обыгрывать принципиальных оппонентов в текущем сезоне, так как в матче второго круга на своем поле они делали все, чтобы «Сити» не стали чемпионами (2:1). Не получилось, но никто не мешает попробовать вновь.

Ориентировочные составы


«Манчестер Сити»: Ортега – Аке, Диаш, Уокер – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне, Силва – Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Линделеф, Варан, Ван-Биссака – Эриксен, Каземиро – Гарначо, Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Не сыграют: Менди, Аканджи – Джонс, Забитцер, Марсьяль, Мартинес, ван де Беек, Антони.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Хосепа Гвардиолы сделает тяжелый второй шаг к треблу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Юнайтед» (+1.5) с коэффициентом 1.73.

3 июня, суббота

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»
Лондон. «Уэмбли». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
МАНЧЕСТЕР СИТИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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