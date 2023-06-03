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Кубок Англии
Манчестер Сити
03.06.2023 17:00 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
03 июня 2023, 19:08 | Обновлено 03 июня 2023, 19:59
3439
1

Ман Сити – Ман Юнайтед – 2:1. Горожане выиграли Кубок Англии. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии

03 июня 2023, 19:08 | Обновлено 03 июня 2023, 19:59
3439
1
Ман Сити – Ман Юнайтед – 2:1. Горожане выиграли Кубок Англии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, состоялся финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Уэмбли». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Кубок Англии. Финал

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)

ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Фернандеш, 33 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Гюндоган, 51 мин.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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