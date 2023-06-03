Кубок Англии
03.06.2023 17:00 – FT 2 : 1
Англия03 июня 2023, 19:08 | Обновлено 03 июня 2023, 19:59
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Ман Сити – Ман Юнайтед – 2:1. Горожане выиграли Кубок Англии. Видео голов
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии
03 июня 2023, 19:08 | Обновлено 03 июня 2023, 19:59
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В субботу, 3 июня, состоялся финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
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Поединок прошел на стадионе «Уэмбли». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».
Кубок Англии. Финал
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (матч продолжается)
Гол: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)
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ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 1 мин.
ГОЛ! 1:1 Фернандеш, 33 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:1 Гюндоган, 51 мин.
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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