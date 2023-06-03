В субботу, 3 июня, состоялся финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Уэмбли». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Кубок Англии. Финал

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)

ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Фернандеш, 33 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Гюндоган, 51 мин.