Англия03 июня 2023, 22:10 |
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ВИДЕО. «Теперь думайте про Интер». Гвардиола оценил победу в Кубке Англии
Команда уже выиграла АПЛ и Кубок Англии
03 июня 2023, 22:10 |
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу 2:1 в финале Кубка Англии против МЮ. Впереди у команды финал Лиги чемпионов против «Интера».
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