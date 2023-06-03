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  4. ВИДЕО. «Теперь думайте про Интер». Гвардиола оценил победу в Кубке Англии
Англия
03 июня 2023, 22:10 |
772
2

ВИДЕО. «Теперь думайте про Интер». Гвардиола оценил победу в Кубке Англии

Команда уже выиграла АПЛ и Кубок Англии

03 июня 2023, 22:10 |
772
2
ВИДЕО. «Теперь думайте про Интер». Гвардиола оценил победу в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу 2:1 в финале Кубка Англии против МЮ. Впереди у команды финал Лиги чемпионов против «Интера».

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Источник Sport.ua
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RoadToParis
Якщо араби ідуть за Лігою Чемпіонів, то Ізраїль ...
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RoadToParis
Які євреї молодці, ще трохи і слідом за українцям стануть полуфіналістами Мундіалю до 20 років!!!
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