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Кубок Англии
Манчестер Сити
03.06.2023 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Кубок Англии
02 июня 2023, 23:15 | Обновлено 02 июня 2023, 23:19
491
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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией манчестерского дерби в финале Кубка Англии

02 июня 2023, 23:15 | Обновлено 02 июня 2023, 23:19
491
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Англии сезона 2022/2023. За трофей сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Обе команды выиграли по одному турниру в этом сезоне. Конечно, победа «МанСити» намного весомее – очередное звание чемпиона Англии. «МанЮнайтед» имеет в активе победу в Кубке английской лиги. Чемпионат «красные дьяволы» завершили на третьем месте.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Манчестер Сити» стремится в этом сезоне сделать требл. Для этого «горожанам» необходимо к чемпионскому званию добавить победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Пока что единственным клубом АПЛ, которому покорился требл, является «Манчестер Юнайтед». Команда легендарного сэра Алекса Фегргюсона в сезоне 1998/1999 стала лучшей в национальных чемпионате и кубке, а также выиграла Лигу чемпионов.

В текущем сезоне «МанСити» и «МанЮнайтед» встречались дважды. Оба поединка состоялись в рамках АПЛ. В первом круге победу со счетом 6:3 одержали подопечные Пепа Гвардиолы, во втором круге сильнее была команда Эрика тен Хага – 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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