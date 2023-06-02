В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Англии сезона 2022/2023. За трофей сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Обе команды выиграли по одному турниру в этом сезоне. Конечно, победа «МанСити» намного весомее – очередное звание чемпиона Англии. «МанЮнайтед» имеет в активе победу в Кубке английской лиги. Чемпионат «красные дьяволы» завершили на третьем месте.

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«Манчестер Сити» стремится в этом сезоне сделать требл. Для этого «горожанам» необходимо к чемпионскому званию добавить победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Пока что единственным клубом АПЛ, которому покорился требл, является «Манчестер Юнайтед». Команда легендарного сэра Алекса Фегргюсона в сезоне 1998/1999 стала лучшей в национальных чемпионате и кубке, а также выиграла Лигу чемпионов.

В текущем сезоне «МанСити» и «МанЮнайтед» встречались дважды. Оба поединка состоялись в рамках АПЛ. В первом круге победу со счетом 6:3 одержали подопечные Пепа Гвардиолы, во втором круге сильнее была команда Эрика тен Хага – 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.