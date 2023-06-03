Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии

Начало первого манкунианского дерби в финалах Кубка Англии стало шокирующим для красной части Манчестера. Уже на 14-й секунде мяч оказался в воротах де Хеа. Вратарь не смог ничего сделать с отличным ударом Гюндогана: немец мощно пробил слета. Гол Гюндогана стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии. Он превзошел достижение француза Луи Саа, который в 2009 году забил за «Эвертон» в ворота «Челси» на 25-й секунде.

THAT'S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

Через четыре минуты после взятия ворот «МанСити» едва не удвоил преимущество. Де Брюйне со штрафного сделал навес, Родри пробил головой примерно з 12 метров – удару немного не хватило точности. Еще один голевой момент в середине первого тайма не использовал сам де Брюйне. Бельгиец пробил из-за пределов штрафной площадки, и мяч пролетел очень близко к штанге ворот де Хеа.

На 30-й минуте арбитры ВАР просигнализировали главному судье Полу Тирни о том, что необходимо просмотреть эпизод, который имел место на пару минут раньше. Ван-Биссака и Грилиш в воздухе боролись за мяч, и он попал в руку игроку «МанСити». Произошло это в штрафной площадке. Тирни понадобилось всего полминуты, чтобы принять решение – он указал на «точку». Фернандеш уверенно реализовал пенальти. Ортега прыгнул в правый угол, Фернандеш пробил в противоположный. Вот так неожиданно подопечные Эрика тен Хага сравняли счет, хотя за весь первый тайм практически не создали ни одного голевого момента.

Начало второго тайма «МанЮнайтед» снова провалил. На этот раз подопечные Гвардиолы забили на шестой минуте. Де Брюйне выполнил штрафной удар с правого фланга, сделав мягкую навесную передачу на Гюндогана, который находился в районе полукруга штрафной площадки. Немец снова пробил слета, но удар не совсем получился, но так вышло даже лучше – мяч срезался и полетел в дальний угол ворот. Де Хеа пытался в прыжке спасти команду, но только зацепил мяч пальцами. К слову, в этом моменте есть вопросы к испанскому вратарю, который вовремя не переместился и в момент удара Гюндогана занимал неправильную позицию.

На этот раз «Манчестер Сити» удержал свое преимущество в счете. Во втором тайме как ни старались «красные дьяволы», но забить гол так и не смогли. Более того, подопечные Пепа Гвардиолы были куда ближе к тому, чтобы увеличить преимущество. На компенсированных минутах «МанЮнайтед» имел шанс, чтобы забить, мяч метался по штрафной площадке, но в воротах не оказался. Описывать этот эпизод долго, так что лучше посмотреть видео.

The drama 😱@ManUtd hit the bar with minutes to go!#EmiratesFACup pic.twitter.com/vIMuGtYsDP — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

«Манчестер Сити» выиграл свой седьмой Кубок Англии. До заветного требла, который ранее покорялся только одной английской команде – «МанЮнайтед», остался один шаг. Через неделю «МанСити» сыграют в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера». И если победят, то повторят достижения своего принципиального оппонента: выиграть в одном сезоне национальные чемпионат и кубок, а также Лигу чемпионов.

Кубок Англии. Финал.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

Гюндоган (1, 51) – Фернандеш (32, с пенальти).

Ван Биссака (45+4), Фред (80).

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер (Ляпорт, 90+5), Стоунз, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Силва, Грилиш (Аке, 89), Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделеф (МакТоминей, 83), Варан, Ван-Биссака, Каземиро, Фред, Эриксен (Гарначо, 49), Фернандеш, Санчо (Вегхорст, 78), Решфорд.

Арбитр: Пол Тирни.

Стадион: «Уэмбли» (Лондон).

МАНЧЕСТЕР СИТИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА