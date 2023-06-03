Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии
Кубок Англии
Манчестер Сити
03.06.2023 17:00 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 июня 2023, 18:59 | Обновлено 03 июня 2023, 20:18
2674
6

Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии

«Горожане» в манчестерском дерби победили «красных дьяволов»

03 июня 2023, 18:59 | Обновлено 03 июня 2023, 20:18
2674
6
Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии
twitter.com/ManCity

Начало первого манкунианского дерби в финалах Кубка Англии стало шокирующим для красной части Манчестера. Уже на 14-й секунде мяч оказался в воротах де Хеа. Вратарь не смог ничего сделать с отличным ударом Гюндогана: немец мощно пробил слета. Гол Гюндогана стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии. Он превзошел достижение француза Луи Саа, который в 2009 году забил за «Эвертон» в ворота «Челси» на 25-й секунде.

Через четыре минуты после взятия ворот «МанСити» едва не удвоил преимущество. Де Брюйне со штрафного сделал навес, Родри пробил головой примерно з 12 метров – удару немного не хватило точности. Еще один голевой момент в середине первого тайма не использовал сам де Брюйне. Бельгиец пробил из-за пределов штрафной площадки, и мяч пролетел очень близко к штанге ворот де Хеа.

На 30-й минуте арбитры ВАР просигнализировали главному судье Полу Тирни о том, что необходимо просмотреть эпизод, который имел место на пару минут раньше. Ван-Биссака и Грилиш в воздухе боролись за мяч, и он попал в руку игроку «МанСити». Произошло это в штрафной площадке. Тирни понадобилось всего полминуты, чтобы принять решение – он указал на «точку». Фернандеш уверенно реализовал пенальти. Ортега прыгнул в правый угол, Фернандеш пробил в противоположный. Вот так неожиданно подопечные Эрика тен Хага сравняли счет, хотя за весь первый тайм практически не создали ни одного голевого момента.

Начало второго тайма «МанЮнайтед» снова провалил. На этот раз подопечные Гвардиолы забили на шестой минуте. Де Брюйне выполнил штрафной удар с правого фланга, сделав мягкую навесную передачу на Гюндогана, который находился в районе полукруга штрафной площадки. Немец снова пробил слета, но удар не совсем получился, но так вышло даже лучше – мяч срезался и полетел в дальний угол ворот. Де Хеа пытался в прыжке спасти команду, но только зацепил мяч пальцами. К слову, в этом моменте есть вопросы к испанскому вратарю, который вовремя не переместился и в момент удара Гюндогана занимал неправильную позицию.

На этот раз «Манчестер Сити» удержал свое преимущество в счете. Во втором тайме как ни старались «красные дьяволы», но забить гол так и не смогли. Более того, подопечные Пепа Гвардиолы были куда ближе к тому, чтобы увеличить преимущество. На компенсированных минутах «МанЮнайтед» имел шанс, чтобы забить, мяч метался по штрафной площадке, но в воротах не оказался. Описывать этот эпизод долго, так что лучше посмотреть видео.

«Манчестер Сити» выиграл свой седьмой Кубок Англии. До заветного требла, который ранее покорялся только одной английской команде – «МанЮнайтед», остался один шаг. Через неделю «МанСити» сыграют в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера». И если победят, то повторят достижения своего принципиального оппонента: выиграть в одном сезоне национальные чемпионат и кубок, а также Лигу чемпионов.

Кубок Англии. Финал.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

Гюндоган (1, 51) – Фернандеш (32, с пенальти).

Ван Биссака (45+4), Фред (80).

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер (Ляпорт, 90+5), Стоунз, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Силва, Грилиш (Аке, 89), Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделеф (МакТоминей, 83), Варан, Ван-Биссака, Каземиро, Фред, Эриксен (Гарначо, 49), Фернандеш, Санчо (Вегхорст, 78), Решфорд.

Арбитр: Пол Тирни.

Стадион: «Уэмбли» (Лондон).

МАНЧЕСТЕР СИТИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
По теме:
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вот теперь Ман Сити может думать о Требле»
Трипл-дабл. Гвардиола выиграл по два кубка в трех разных странах
Ман Сити – Ман Юнайтед – 2:1. Горожане выиграли Кубок Англии. Видео голов
Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Футбол | 03 июня 2023, 08:02 7
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко - об очередном приходе Мирона Маркевича в Карпаты

ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
Футбол | 03 июня 2023, 20:15 3
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ

Лионель прекратил сотрудничество с парижским клубом

Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Теннис | 02.06.2023, 23:36
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера
Футбол | 03.06.2023, 18:30
Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера
Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Теннис | 02.06.2023, 21:05
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 А Холанд знову "промовчав."
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Tsimakouridze
Потужно мс зіграв але і мю міг не програти. Красива і напружена гра
Ответить
+1
avk2307
МС в последнее время пьют больше чем играют.
Надо им детокс перед Интером, а то сольют
Ответить
0
Springfield
И теперь все десятки тысяч  болельщиков мирно поедут поездами в одних вагонах домой.  Потому то их железная дорога одна из самых успешных.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
02.06.2023, 20:05 8
Теннис
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
02.06.2023, 08:33 5
Футбол
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
02.06.2023, 10:13
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
02.06.2023, 05:10
Футбол
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
01.06.2023, 21:22 5
Футбол
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
01.06.2023, 21:22 7
Теннис
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
02.06.2023, 18:39 74
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности