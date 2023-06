Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии

Начало первого манкунианского дерби в финалах Кубка Англии стало шокирующим для красной части Манчестера. Уже на 14-й секунде мяч оказался в воротах де Хеа. Вратарь не смог ничего сделать с отличным ударом Гюндогана: немец мощно пробил слета. Гол Гюндогана стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии. Он превзошел достижение француза Луи Саа, который в 2009 году забил за «Эвертон» в ворота «Челси» на 25-й секунде.

