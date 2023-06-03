Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии
«Горожане» в манчестерском дерби победили «красных дьяволов»
Начало первого манкунианского дерби в финалах Кубка Англии стало шокирующим для красной части Манчестера. Уже на 14-й секунде мяч оказался в воротах де Хеа. Вратарь не смог ничего сделать с отличным ударом Гюндогана: немец мощно пробил слета. Гол Гюндогана стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии. Он превзошел достижение француза Луи Саа, который в 2009 году забил за «Эвертон» в ворота «Челси» на 25-й секунде.
THAT'S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023
Через четыре минуты после взятия ворот «МанСити» едва не удвоил преимущество. Де Брюйне со штрафного сделал навес, Родри пробил головой примерно з 12 метров – удару немного не хватило точности. Еще один голевой момент в середине первого тайма не использовал сам де Брюйне. Бельгиец пробил из-за пределов штрафной площадки, и мяч пролетел очень близко к штанге ворот де Хеа.
На 30-й минуте арбитры ВАР просигнализировали главному судье Полу Тирни о том, что необходимо просмотреть эпизод, который имел место на пару минут раньше. Ван-Биссака и Грилиш в воздухе боролись за мяч, и он попал в руку игроку «МанСити». Произошло это в штрафной площадке. Тирни понадобилось всего полминуты, чтобы принять решение – он указал на «точку». Фернандеш уверенно реализовал пенальти. Ортега прыгнул в правый угол, Фернандеш пробил в противоположный. Вот так неожиданно подопечные Эрика тен Хага сравняли счет, хотя за весь первый тайм практически не создали ни одного голевого момента.
Ice cold 🥶@B_Fernandes8 bags from the spot 🎯#EmiratesFACup pic.twitter.com/9OURRxZoGH— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023
Начало второго тайма «МанЮнайтед» снова провалил. На этот раз подопечные Гвардиолы забили на шестой минуте. Де Брюйне выполнил штрафной удар с правого фланга, сделав мягкую навесную передачу на Гюндогана, который находился в районе полукруга штрафной площадки. Немец снова пробил слета, но удар не совсем получился, но так вышло даже лучше – мяч срезался и полетел в дальний угол ворот. Де Хеа пытался в прыжке спасти команду, но только зацепил мяч пальцами. К слову, в этом моменте есть вопросы к испанскому вратарю, который вовремя не переместился и в момент удара Гюндогана занимал неправильную позицию.
CAPTAIN FANTASTIC 🦸@IlkayGuendogan with another magical volley ✨#EmiratesFACup pic.twitter.com/HLCo4VpARt— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023
На этот раз «Манчестер Сити» удержал свое преимущество в счете. Во втором тайме как ни старались «красные дьяволы», но забить гол так и не смогли. Более того, подопечные Пепа Гвардиолы были куда ближе к тому, чтобы увеличить преимущество. На компенсированных минутах «МанЮнайтед» имел шанс, чтобы забить, мяч метался по штрафной площадке, но в воротах не оказался. Описывать этот эпизод долго, так что лучше посмотреть видео.
The drama 😱@ManUtd hit the bar with minutes to go!#EmiratesFACup pic.twitter.com/vIMuGtYsDP— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023
«Манчестер Сити» выиграл свой седьмой Кубок Англии. До заветного требла, который ранее покорялся только одной английской команде – «МанЮнайтед», остался один шаг. Через неделю «МанСити» сыграют в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера». И если победят, то повторят достижения своего принципиального оппонента: выиграть в одном сезоне национальные чемпионат и кубок, а также Лигу чемпионов.
Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1
Гюндоган (1, 51) – Фернандеш (32, с пенальти).
Ван Биссака (45+4), Фред (80).
«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер (Ляпорт, 90+5), Стоунз, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Силва, Грилиш (Аке, 89), Холанд.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделеф (МакТоминей, 83), Варан, Ван-Биссака, Каземиро, Фред, Эриксен (Гарначо, 49), Фернандеш, Санчо (Вегхорст, 78), Решфорд.
Арбитр: Пол Тирни.
Стадион: «Уэмбли» (Лондон).
События матча
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