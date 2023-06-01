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  4. Свёнтек с баранкой переиграла американку на пути в третий круг Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 18:23 | Обновлено 01 июня 2023, 19:17
469
2

Свёнтек с баранкой переиграла американку на пути в третий круг Ролан Гаррос

Первая ракетка мира ожидаемо победила Клэр Лю

01 июня 2023, 18:23 | Обновлено 01 июня 2023, 19:17
469
2
Свёнтек с баранкой переиграла американку на пути в третий круг Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек более чем уверенно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором раунде полька в двух сетах одолела Клэр Лю из США (№102 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Клэр Лю (США) – 6:4, 6:0

В текущем сезоне Свёнтек в 12-й раз выиграла сет со счетом 6:0.

В следующем круге Ига сыграет против Ван Сиюй из Китая (№80 WTA).

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Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023 Клэр Лю
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
нестримна
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+2
Олександр Радченко
Лучше кацапку а-то их так много на турнире. 
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0
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