Ролан Гаррос01 июня 2023, 18:23 | Обновлено 01 июня 2023, 19:17
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Свёнтек с баранкой переиграла американку на пути в третий круг Ролан Гаррос
Первая ракетка мира ожидаемо победила Клэр Лю
01 июня 2023, 18:23 | Обновлено 01 июня 2023, 19:17
469
2
Первая ракетка мира Ига Свёнтек более чем уверенно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором раунде полька в двух сетах одолела Клэр Лю из США (№102 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Клэр Лю (США) – 6:4, 6:0
В текущем сезоне Свёнтек в 12-й раз выиграла сет со счетом 6:0.
В следующем круге Ига сыграет против Ван Сиюй из Китая (№80 WTA).
Storm Iga into the third round 🌪️#RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/CwDUeG2AN5— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023
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Комментарии 2
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нестримна
Лучше кацапку а-то их так много на турнире.
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