Свёнтек с баранкой переиграла американку на пути в третий круг Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Ига Свёнтек более чем уверенно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором раунде полька в двух сетах одолела Клэр Лю из США (№102 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Клэр Лю (США) – 6:4, 6:0

В текущем сезоне Свёнтек в 12-й раз выиграла сет со счетом 6:0.

В следующем круге Ига сыграет против Ван Сиюй из Китая (№80 WTA).

Storm Iga into the third round 🌪️#RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/CwDUeG2AN5