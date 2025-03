СВЕНТЕК: «Вначале называют роботом, а теперь незрелой или истеричной»

Вторая ракетка мира Ига Свентек в своих социальных сетях опубликовала большой пост, в котором высказалась о своем поведении на последних турнирах, а также поделилась переживаниями:

«Я вижу, что в последнее время много говорят об изменениях в моем поведении на корте и эмоциях. Хотя мне не очень удобно объясняться, пришло время поделиться своей точкой зрения, чтобы остановить спекуляции и беспочвенные теории.

Во-первых, об инциденте в последнем матче. Это правда – я выразила разочарование таким образом, которым не горжусь. Я никогда не намеревалась целиться мячом в кого-либо, я просто выплеснула своё разочарование, ударив его об землю. Я немедленно извинилась перед болбоем, мы встретились глазами и кивнули друг другу, когда я выразила сожаление, что это произошло рядом с ним. Я видела, как многие игроки в отчаянии бьют по мячам, и, честно говоря, я не ожидала таких суровых осуждений. Обычно я контролирую такие порывы, поэтому полушутя могу сказать, что у меня нет опыта в этом, и я ошиблась с прицелом в пылу момента.

ВИДЕО. Свентек едва не попала мячом в болбоя

Во-вторых, что касается проявления эмоций. Вторая половина прошлого года была для меня крайне сложной, особенно из-за положительного допинг-теста и того, как совершенно не зависящие от меня обстоятельства лишили меня шанса бороться за самые высокие спортивные цели в конце сезона. Это заставило меня пересмотреть некоторые вещи внутри себя. В Австралии, после более слабых выступлений в предыдущие годы, я играла без ожиданий, сосредоточившись исключительно на своей работе, смирившись с тем, что еще один АО может не состояться для меня, несмотря на все усилия. Благодаря такому настрою я выступила очень хорошо и была близка к выходу в финал.

Однако на Ближнем Востоке мне стало ясно, что положительный тест, пропуск двух высокорейтинговых турниров в октябре и исключительные результаты прошлого года будут продолжать влиять на мой рейтинг и, по сути, лишат меня шансов на первое место. Это осознание глубоко расстроило меня. Вы могли видеть это на корте в Дубае.

Я знаю, что играть, застряв в прошлых разочарованиях, из-за вещей, которые я не могу контролировать, - это неправильный путь. Я и моя команда осознали эту проблему почти сразу (с их опытом, возможно, быстрее, чем кто-либо может себе представить), но изменения требуют значительного времени, усилий и поддержки команды.

Это подводит меня к двум важным моментам.

ВИДЕО. Эмоции Свентек во время матча с Остапенко в Дохе

Jelena Ostapenko's reaction to Iga Swiatek throwing her racquet in Doha 😭😭😭 pic.twitter.com/EvIjoEtKBx

Во-первых, работа над собой – это не то, чего вы достигаете в момент и сохраняете навсегда. Иногда мы делаем два шага вперед и один шаг назад. Я постоянно сталкиваюсь с новыми элементами этой головоломки: обстоятельства меняются, мой опыт эволюционирует, я эволюционирую, соперники эволюционируют, и я должна постоянно адаптироваться. Это всегда нелегко, и сейчас для меня это особенно сложно. В спорт играют не роботы. У меня было три невероятных сезона, но ничто не дается без усилий, и нет никаких гарантий, что результаты всегда будут легкими или контролируемыми. Такова жизнь, таков и спорт. Иногда даже я забываю об этом.

Во-вторых, постоянное осуждение. Когда я очень сосредоточена и не проявляю на корте много эмоций, меня называют роботом, а мое отношение - нечеловеческим. Теперь, когда я становлюсь более эмоциональной, проявляю чувства или борюсь внутри себя, меня вдруг начинают называть незрелой или истеричной. Это нездоровая норма, особенно если учесть, что всего шесть месяцев назад я чувствовала, что моя карьера висит на волоске, три недели ежедневно плакала и не хотела выходить на корт. Сегодня, после всего, что я пережила, я все еще перевариваю и примиряюсь с тем опытом.

Изменит ли это что-нибудь? Скорее всего, нет, потому что я ясно вижу, как сильно мы любим судить, создавать теории и навязывать мнение другим. Но, возможно, несколько человек, которые искренне хотят понять, что я испытываю, поймут это. В любом случае, этот внешний стандарт » определенно не мой, и я не приемлю, чтобы моя команда и я загоняли себя в рамки внешних ожиданий».

Следующими соревнованиями Иги станет турнир WTA 1000 в Майами, на котором она посеяна под вторым номером. Во 2-м круге она сыграет либо против Каролин Гарсии, либо против Анны Бондар.

ВИДЕО. Свентек не пожала руку тренеру после поражения Андреевой в Дубае

Iga Swiatek leaves her coach Wim Fissette's hand hanging after leaving the court angrily just losing to Mirra Andreeva.#DDFTennis pic.twitter.com/bJbDNi9x7g