Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина или Беларусь? Я белорус»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, какой он национальности.

«Украина или Беларусь? Мне трудно сказать. Беларусь – там, где я родился. Можно сказать так, я белорус. Но с украинским сердцем. Да, я бы так сказал», – рассказал Милевский.

Милевский родился в Минске, где и начал играть в футбол. На взрослом уровне Милевский выступал за сборную Украины по футболу.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

