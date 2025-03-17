Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина или Беларусь? Я белорус»
Экс-футболист ответил о своей национальности
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, какой он национальности.
«Украина или Беларусь? Мне трудно сказать. Беларусь – там, где я родился. Можно сказать так, я белорус. Но с украинским сердцем. Да, я бы так сказал», – рассказал Милевский.
Милевский родился в Минске, где и начал играть в футбол. На взрослом уровне Милевский выступал за сборную Украины по футболу.
Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.
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