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17 марта 2025, 19:17 |
1466
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина или Беларусь? Я белорус»

Экс-футболист ответил о своей национальности

17 марта 2025, 19:17 |
1466
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина или Беларусь? Я белорус»
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, какой он национальности.

«Украина или Беларусь? Мне трудно сказать. Беларусь – там, где я родился. Можно сказать так, я белорус. Но с украинским сердцем. Да, я бы так сказал», – рассказал Милевский.

Милевский родился в Минске, где и начал играть в футбол. На взрослом уровне Милевский выступал за сборную Украины по футболу.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

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Дмитрий Олейник Источник
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