ФОТО. «Две стороны медали». Трубин сделал заявление о сборной Украины

Голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями от пребывания в лагере национальной сборной Украины, которая продолжает готовиться к матчам плей-офф Лиги наций.

«Играть за сборную – это как финал большого матча. Эмоции зашкаливают, адреналин в крови, гордость переполняет. Но вместе с этим давление, нагрузка, ожидание. Две стороны одной медали, которые невозможно разделить», – написал голкипер.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела очередную тренировку в Испании.