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Лига наций
19 марта 2025, 08:26 | Обновлено 19 марта 2025, 08:28
295
0

ФОТО. «Две стороны медали». Трубин сделал заявление о сборной Украины

Анатолий опубликовал пост в Instagram

19 марта 2025, 08:26 | Обновлено 19 марта 2025, 08:28
295
0
ФОТО. «Две стороны медали». Трубин сделал заявление о сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями от пребывания в лагере национальной сборной Украины, которая продолжает готовиться к матчам плей-офф Лиги наций.

«Играть за сборную – это как финал большого матча. Эмоции зашкаливают, адреналин в крови, гордость переполняет. Но вместе с этим давление, нагрузка, ожидание. Две стороны одной медали, которые невозможно разделить», – написал голкипер.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела очередную тренировку в Испании.

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Анатолий Трубин Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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