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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 01:47 | Обновлено 19 марта 2025, 02:10
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0

РИЗНЫК: «Все зависит от меня. Надо работать и еще раз работать»

Нидерландский вратарь Эдвин ван дер Сар похвалил украинского вратаря

19 марта 2025, 01:47 | Обновлено 19 марта 2025, 02:10
19
0
РИЗНЫК: «Все зависит от меня. Надо работать и еще раз работать»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал слова легендарного нидерландского вратаря Эдвина ван дер Сара, который высоко оценил его потенциал и заявил, что украинец может стать одним из лучших голкиперов мира в ближайшие 10 лет.

Дмитрий Ризнык: «Это приятно, но для этого нужно работать и еще раз работать. Это хорошие слова от легенды. Все зависит от меня».

Потрошитель в составе Шахтера провел 29 матчей и пропустил 32 гола, в его активе – 11 сухих игр. Донецкая команда занимает третье место в чемпионате Украины, имея в активе 41 очко после 20 туров.

Следующий матч Шахтера состоится 29 марта в 15:30, когда горняки на выезде встретятся с Оболонью.

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сборная Украины по футболу Дмитрий Ризнык Эдвин ван дер Сар Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
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