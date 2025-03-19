РИЗНЫК: «Все зависит от меня. Надо работать и еще раз работать»

Голкипер Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал слова легендарного нидерландского вратаря Эдвина ван дер Сара, который высоко оценил его потенциал и заявил, что украинец может стать одним из лучших голкиперов мира в ближайшие 10 лет.

Дмитрий Ризнык: «Это приятно, но для этого нужно работать и еще раз работать. Это хорошие слова от легенды. Все зависит от меня».

Потрошитель в составе Шахтера провел 29 матчей и пропустил 32 гола, в его активе – 11 сухих игр. Донецкая команда занимает третье место в чемпионате Украины, имея в активе 41 очко после 20 туров.

Следующий матч Шахтера состоится 29 марта в 15:30, когда горняки на выезде встретятся с Оболонью.