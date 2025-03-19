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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 07:49 | Обновлено 19 марта 2025, 07:50
1024
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал игрока Шахтера, что играл в Европе

Егор Князев стал футболистом киевской «Оболони»

19 марта 2025, 07:49 | Обновлено 19 марта 2025, 07:50
1024
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал игрока Шахтера, что играл в Европе
ФК Оболонь. Егор Князев

Киевская «Оболонь» официально объявила о переходе атакующего полузащитника донецкого «Шахтера» Егора Князева. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Официальной информации о сроках соглашения и финансовой составляющей личного контракта нет. Егор будет выступать в составе «пивоваров» под 29 игровым номером.

В первой части сезона 2024/25 Егор Князев был заявлен за донецкий «Шахтер» U-19, где провел один матч и отметился одной результативной передачей. В сезоне 2022/23 выступал за юношеские команды нидерландского «Утрехта» U-18, U-19.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Шахтера не сможет подписать контракт с клубом Первой лиги.

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Егор Князев Шахтер Донецк Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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