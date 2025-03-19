ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал игрока Шахтера, что играл в Европе

Киевская «Оболонь» официально объявила о переходе атакующего полузащитника донецкого «Шахтера» Егора Князева. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Официальной информации о сроках соглашения и финансовой составляющей личного контракта нет. Егор будет выступать в составе «пивоваров» под 29 игровым номером.

В первой части сезона 2024/25 Егор Князев был заявлен за донецкий «Шахтер» U-19, где провел один матч и отметился одной результативной передачей. В сезоне 2022/23 выступал за юношеские команды нидерландского «Утрехта» U-18, U-19.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Шахтера не сможет подписать контракт с клубом Первой лиги.