В ближайшее время смены владельцев Черноморца не произойдет

Смены владельцев в одесском Черноморце в ближайшее время не произойдет.

Потенциальный покупатель клуба Артур Гранц отказался от идеи приобретения, и одесская команда останется в собственности Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Ранее появлялись слухи о том, что Гранц достиг принципиального соглашения с владеющей клубом компанией. Однако процесс смены владельца был остановлен.

Ранее сообщалось, что главный тренер Черноморца Александр Бабич находится на грани отставки из-за неудач команды.

Одесский клуб занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков. Следующий матч Черноморец сыграет 30 марта в 15:30 против Карпат.