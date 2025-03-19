Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ближайшее время смены владельцев Черноморца не произойдет
Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 02:57 | Обновлено 19 марта 2025, 03:26
28
0

В ближайшее время смены владельцев Черноморца не произойдет

Бизнесмен Артур Гранц отказался от идеи приобретения одесского клуба

19 марта 2025, 02:57 | Обновлено 19 марта 2025, 03:26
28
0
В ближайшее время смены владельцев Черноморца не произойдет
ФК Черноморец

Смены владельцев в одесском Черноморце в ближайшее время не произойдет.

Потенциальный покупатель клуба Артур Гранц отказался от идеи приобретения, и одесская команда останется в собственности Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Ранее появлялись слухи о том, что Гранц достиг принципиального соглашения с владеющей клубом компанией. Однако процесс смены владельца был остановлен.

Ранее сообщалось, что главный тренер Черноморца Александр Бабич находится на грани отставки из-за неудач команды.

Одесский клуб занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков. Следующий матч Черноморец сыграет 30 марта в 15:30 против Карпат.

По теме:
Подолье из Хмельницкого пополнится тремя футболистами
Аматорский клуб ведет работу по объединению с командой ФСК Мариуполь
Бывший защитник Шахтера не сможет подписать контракт с клубом Первой лиги
Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу покупка продажа Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас Борис Кауфман Александр Борухович (Грановский) Александр Бабич
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот как выглядит внук Игоря Суркиса. Яна Суркис показала первенца
Футбол | 19 марта 2025, 01:58 0
ФОТО. Вот как выглядит внук Игоря Суркиса. Яна Суркис показала первенца
ФОТО. Вот как выглядит внук Игоря Суркиса. Яна Суркис показала первенца

Дочь Игоря Суркиса впервые поделилась фото новорожденного

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 18 марта 2025, 20:09 0
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

Стародубцева едва не обыграла Осаку в 1/64 финала супертурнира в Майами
Теннис | 18.03.2025, 22:16
Стародубцева едва не обыграла Осаку в 1/64 финала супертурнира в Майами
Стародубцева едва не обыграла Осаку в 1/64 финала супертурнира в Майами
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Футбол | 18.03.2025, 12:20
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Футбол | 18.03.2025, 16:23
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
17.03.2025, 11:31
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 6
Футбол
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
18.03.2025, 09:33 21
Футбол
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
18.03.2025, 07:45 12
Футбол
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 7
Бокс
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем