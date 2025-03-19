В ближайшее время смены владельцев Черноморца не произойдет
Бизнесмен Артур Гранц отказался от идеи приобретения одесского клуба
Смены владельцев в одесском Черноморце в ближайшее время не произойдет.
Потенциальный покупатель клуба Артур Гранц отказался от идеи приобретения, и одесская команда останется в собственности Бориса Кауфмана и Александра Грановского.
Ранее появлялись слухи о том, что Гранц достиг принципиального соглашения с владеющей клубом компанией. Однако процесс смены владельца был остановлен.
Ранее сообщалось, что главный тренер Черноморца Александр Бабич находится на грани отставки из-за неудач команды.
Одесский клуб занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков. Следующий матч Черноморец сыграет 30 марта в 15:30 против Карпат.
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