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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 01:36 | Обновлено 10 марта 2025, 01:46
98
0

Черноморец вскоре может быть продан. Уже достигнута договоренность

Одесский клуб может купить армянский бизнесмен Артур Гранц

10 марта 2025, 01:36 | Обновлено 10 марта 2025, 01:46
98
0
Черноморец вскоре может быть продан. Уже достигнута договоренность
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» готовится к смене владельца. Уже достигнута принципиальная договоренность о продаже клуба, однако юридическое оформление сделки еще продолжается.

Потенциальный покупатель – Артур Гранц, армянский бизнесмен, связанный с бизнесом в сфере недвижимости и игорного рынка. Он имеет активы в Украине, Грузии и Армении, владеет лицензией одной из известных букмекерских компаний, владеет армянский клуб «Пюник».

Основная проблема будущего перехода прав собственности – финансовые обязательства одесского клуба. У «Черноморца» долги перед футболистами, а также рискует получить трансферный бан.

Кроме того, одесский клуб не владеет собственной инфраструктурой: тренировочная база в Совиньоне находится в аренде, и для ее выкупа должен быть проведен аукцион.

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Черноморец Одесса продажа Украинская Премьер-лига покупка чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: UA-Football
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