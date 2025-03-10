Черноморец вскоре может быть продан. Уже достигнута договоренность
Одесский клуб может купить армянский бизнесмен Артур Гранц
Одесский «Черноморец» готовится к смене владельца. Уже достигнута принципиальная договоренность о продаже клуба, однако юридическое оформление сделки еще продолжается.
Потенциальный покупатель – Артур Гранц, армянский бизнесмен, связанный с бизнесом в сфере недвижимости и игорного рынка. Он имеет активы в Украине, Грузии и Армении, владеет лицензией одной из известных букмекерских компаний, владеет армянский клуб «Пюник».
Основная проблема будущего перехода прав собственности – финансовые обязательства одесского клуба. У «Черноморца» долги перед футболистами, а также рискует получить трансферный бан.
Кроме того, одесский клуб не владеет собственной инфраструктурой: тренировочная база в Совиньоне находится в аренде, и для ее выкупа должен быть проведен аукцион.
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