Черноморец вскоре может быть продан. Уже достигнута договоренность

Одесский «Черноморец» готовится к смене владельца. Уже достигнута принципиальная договоренность о продаже клуба, однако юридическое оформление сделки еще продолжается.

Потенциальный покупатель – Артур Гранц, армянский бизнесмен, связанный с бизнесом в сфере недвижимости и игорного рынка. Он имеет активы в Украине, Грузии и Армении, владеет лицензией одной из известных букмекерских компаний, владеет армянский клуб «Пюник».

Основная проблема будущего перехода прав собственности – финансовые обязательства одесского клуба. У «Черноморца» долги перед футболистами, а также рискует получить трансферный бан.

Кроме того, одесский клуб не владеет собственной инфраструктурой: тренировочная база в Совиньоне находится в аренде, и для ее выкупа должен быть проведен аукцион.