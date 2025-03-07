У Черноморца серьезные проблемы. Минус десять игроков

С самого начала весенней части чемпионата одесский «Черноморец» страдает от кадровых проблем. Однако если перед двумя предыдущими турами они не имели массового характера, то в настоящее время ситуация далеко не из лучших.

Как стало известно Sport.ua, по разным причинам в Житомире в матче 20-го тура против «Полесья» тренерский штаб «моряков» не смог использовать сразу десять футболистов. Из-за вирусной болезни отсутствовали в составе сразу четверо игроков – Ярослав Кисель, Богдан Билошевский, Илья Шевцов и Алексей Хобленко, на больничном все еще находятся Артем Присяжнюк, бразилец Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько. Еще двое исполнителей – арендованные у «Полесья» Богдан Панчишин и азербайджанец Эмиль Мустафаев не имели права играть в этом поединке в связи с договором, который существует между клубами.

А вот у капитана «Черноморца» Богдана Бутко, который находился в клубном лазарете еще с февраля, проблемы со здоровьем уже позади. Именно поэтому тренерский штаб «моряков» задействовал его в игре, выпустив на замену.

В поединке 20-го тура УПЛ «Черноморец» уступил «Полесью» со счетом 1:3.