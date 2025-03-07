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  4. У Черноморца серьезные проблемы. Минус десять игроков
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 13:46 |
1481
0

У Черноморца серьезные проблемы. Минус десять игроков

Все они носят кадровый характер

07 марта 2025, 13:46 |
1481
0
У Черноморца серьезные проблемы. Минус десять игроков
ФК Черноморец

С самого начала весенней части чемпионата одесский «Черноморец» страдает от кадровых проблем. Однако если перед двумя предыдущими турами они не имели массового характера, то в настоящее время ситуация далеко не из лучших.

Как стало известно Sport.ua, по разным причинам в Житомире в матче 20-го тура против «Полесья» тренерский штаб «моряков» не смог использовать сразу десять футболистов. Из-за вирусной болезни отсутствовали в составе сразу четверо игроков – Ярослав Кисель, Богдан Билошевский, Илья Шевцов и Алексей Хобленко, на больничном все еще находятся Артем Присяжнюк, бразилец Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько. Еще двое исполнителей – арендованные у «Полесья» Богдан Панчишин и азербайджанец Эмиль Мустафаев не имели права играть в этом поединке в связи с договором, который существует между клубами.

А вот у капитана «Черноморца» Богдана Бутко, который находился в клубном лазарете еще с февраля, проблемы со здоровьем уже позади. Именно поэтому тренерский штаб «моряков» задействовал его в игре, выпустив на замену.

В поединке 20-го тура УПЛ «Черноморец» уступил «Полесью» со счетом 1:3.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ярослав Кисиль Богдан Билошевский Илья Шевцов Алексей Хобленко Артем Присяжнюк Жоао Нето Даниил Удод Денис Безбородько Богдан Панчишин Эмиль Мустафаев Богдан Бутко травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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