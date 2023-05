24 мая на стадионе «Амекс» пройдет перенесенный матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Брайтон – Манчестер Сити. Стали известны стартовые составы команд

TEAM! 💙 Here's our starting XI to take on @ManCity in the #PL tonight. 📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/3jvX2fRuv2