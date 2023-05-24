24 мая на «Амекс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Брайтон

Команда на данный момент будет, пожалуй, более мотивирована, чем ее противник. Ведь борьба за выход в еврокубки продолжается. Немного не повезло в кубке, где в полуфинале в серии пенальти победил Манчестер Юнайтед, причем далеко не сразу. Зато в Премьер-Лиге Роберто Де Дзерби и его подопечные по-настоящему хороши. Так получилось, что для выхода на новый уровень нужно было неожиданно потерять прошлого тренера – Поттера. Грэма уже осенью сманил Челси. С его преемником получается всерьез претендовать на 6-е место. Но при этом расписание концовки крайне плотное - будто решили дать чайкам порепетировать, как им предстоит играть осенью. Нужно проводить матчи в 3-4 дня. Не удивительно, что есть осечки, чего стоит разгром от Эвертона. Но при этом Альбион обыграл в АПЛ тот же МЮ, а потом и вовсе разбили Арсенал 3:0. После него было разгромное поражение Ньюкаслу, но после 3:1 с Саутгемптоном получается идти на желанном 6-м месте.

Манчестер Сити

Клуб в мае боролся не только в АПЛ. Безусловно, главная битва прошла в прошлую среду - ответный полуфинал Лиги Чемпионов. Сыграв 1:1 с Реалом, дома с испанцами получилось практически все, и обладателя Ушастого разгромили 4:0. Впереди у горожан финал кубка Англии, что будет принципиальным не столько из-за трофея: это заодно будет дерби с Юнайтед. А вот в Премьер-Лиге градус интриги фактически иссяк за апрель-май, и виновен в этом Арсенал. Он не только проиграл очный поединок с конкурентом, но и потерял массу очков, от ничьей с Ливерпулем, когда вели в 2 мяча, и до разгрома со стороны как раз Брайтона. Ну, а чемпион берет свое - вот и Челси победили 1:0.

Статистика личных встреч

2 года назад Брайтон выиграл. Но это единственное исключение в 12 крайних очных поединках - в остальных победил Сити

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева зацепятся за очки. Горожане уж очень хороши - ставим на очередную их победу (коэффициент - 1,76).