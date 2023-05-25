ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон – великолепная команда. А я – хороший тренер»

В среду, 25 апреля, состоялся перенесенный матч 32-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения поединка главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби прокомментировал результат встречи:

«Очень тяжелая игра. Мы знали, что против «Манчестер Сити» всегда сложно. Мы играли здорово, заслужили очко и заслужили путевку в Лигу Европы.

Я не думал о целях на сезон, возглавляя команду, хотелось проанализировать все, понять новую страну и лигу.

В феврале я стал задумываться о таблице, об итоговом результате и цели. Мне повезло с тем, что в «Брайтон» великолепная команда. А я нормальный, хороший тренер.

Я стал тренером из-за Гвардиолы, потому что полюбил его «Барселону». Я много изучал его. Я не хочу никого копировать, но перенял многие идеи, когда начинал тренерскую карьеру. Пеп – номер один».

Благодаря взятому 1 очку закрепился на 6-й позиции АПЛ (62 очка) и получил право сыграть в групповом раунде Лиги Европы в следующем сезоне.